Britský výrobný sektor v marci vzrástol, prvýkrát za 20 mesiacov

Londýn 2. apríla (TASR) - Britský výrobný sektor v marci prekvapil, keďže zaznamenal rast aktivity, prvýkrát za 20 mesiacov. Vďačí za to zotavovaniu dopytu na domácom trhu. Vyplýva to zo spresnených výsledkov prieskumu spoločnosť S&P Global, ktorý je ďalším signálom, že vlaňajšia mierna recesia v Spojenom kráľovstve sa skončila. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu S&P Global index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z britského výrobného sektora sa v marci vyšplhal na 50,3 bodu z februárových 47,5 bodu. Predbežný odhad pritom signalizoval, že dosiahne len 49,9 bodu.



Spresnená hodnota indexu tak prvýkrát od júla 2022 prekonala hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Aj ďalšie prieskumy a oficiálne údaje naznačujú, že britská ekonomika vstúpila do roku 2024 na silnejšom základe po tom, čo v druhej polovici minulého roka 2023 skĺzla do recesie.



Prieskum zároveň odhalil, že čiastkový index zamestnanosti sa v marci znížil, už 18. mesiac v rade, ale najpomalším tempom od mája minulého roka.



Rast vstupných nákladov sa zase trochu zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za rok. Firmy preto zvýšili výstupné ceny, najviac od mája minulého roka. Prispelo k tomu aj prerušenie dopravy v Červenom mori, ktoré predĺžilo dodacie lehoty.



Britská centrálna banka Bank of England (BoE) pozorne sleduje tieto údaje v snahe zistiť, či sa základné inflačné tlaky zmierňujú dostatočne na to, aby mohla znížiť úrokové sadzby.