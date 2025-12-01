< sekcia Ekonomika
Britský výrobný sektor zaznamenal prvý nárast aktivity za viac ako rok
Autor TASR
Londýn 1. decembra (TASR) - Britský výrobný sektor zaznamenal minulý mesiac prvý nárast aktivity od septembra minulého roka. K zlepšeniu prispel silný domáci dopyt a spomalenie poklesu zahraničných objednávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v pondelok zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.
Index nákupných manažérov (PMI) pre britské výrobné odvetvie podľa predbežných údajov S&P Global v novembri vzrástol na 50,2 bodu z októbrovej úrovne 49,7 bodu. Prekonal tak hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. „V novembri sa stabilizovali nové objednávky po 13 mesiacoch poklesu za sebou. Výrobcovia zaznamenali nárast vďaka zlepšenému predaju na domácom trhu, zatiaľ čo tempo poklesu nových exportných objednávok sa zmiernilo na 12-mesačné minimum,“ uviedla S&P vo vyhlásení.
Celkový rast bol slabý, pričom sa zvýšila len výroba investičných tovarov, zatiaľ čo výroba spotrebného tovaru a medziproduktov klesla. Zamestnanosť naďalej klesala, čo podniky pripisovali najmä vyšším nákladom na pracovnú silu v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy a odvodov.
