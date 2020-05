Britský výrobný sektor zaznamenal v apríli najväčší pokles v histórii

Londýn 1. mája (TASR) - Aktivita v britskom výrobnom sektore zaznamenala minulý mesiac najprudší pokles v histórii, keď pandémia nového koronavírusu odstavila veľkú časť ekonomiky. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit a logistického inštitútu CIPS.



Index nákupných manažérov IHS Markit a CIPS dosiahol v apríli 32,6 bodu oproti marcovej hodnote 47,8 bodu. To znamená výrazné zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výsledok je ešte horší než predbežný odhad, ktorý bol stanovený na 32,9 bodu. Zároveň je to najvýraznejší pokles aktivity vo výrobnom sektore v Británii od začatia príslušných meraní pred 28 rokmi.



Historický prepad zaznamenali všetky čiastkové indexy. Najvýraznejšie v histórii meraní klesol ako podindex produkcie, tak podindex nových objednávok, či podindex zamestnanosti.