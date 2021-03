Britský vývoz do EÚ v januári prudko klesol

Londýn 12. marca (TASR) - Dovoz Británie z krajín Európskej únie v prvom mesiaci od vystúpenia z jednotného trhu klesol o viac než štvrtinu, vývoz však zaznamenal ešte prudší pokles, o viac než 40 %. Ukázali to v piatok zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS. Deficit v obchode s tovarom však výrazne klesol a s ním aj celkový obchodný schodok.



Ako ONS informoval, export Británie do krajín Európskej únie (bez započítania nepeňažného zlata a iných drahých kovov) klesol v januári o 40,7 %. Dovoz zaznamenal pokles o 28,8 %.



Úrad už skôr upozornil, že bude ťažké rozlíšiť, aký vplyv na vývoj britského obchodu na začiatku tohto roka bude mať ochorenie COVID-19 a aký opatrenia prijaté v súvislosti s odchodom Británie z Európskej únie. Teraz však uviedol, že brexit na vývoj vzájomného obchodu mal nemalý vplyv.



"Ako sa ukazuje, spomalenie obchodu s tovarom na začiatku januára je možné pripísať aj problémom, ktoré nastali po ukončení prechodného obdobia," uviedol ONS.



Vývoj v britskom obchode pomohli vylepšiť krajiny mimo Európskej únie. Celkový deficit Británie v obchode s tovarom, teda po zahrnutí krajín mimo EÚ, dosiahol v januári 9,83 miliardy libier (11,47 miliardy eur), zatiaľ čo v decembri schodok predstavoval 14,32 miliardy libier.



To výrazne ovplyvnilo aj celkový obchodný deficit. V januári dosiahol 1,63 miliardy libier, zatiaľ čo v poslednom mesiaci minulého roka predstavoval 6,2 miliardy libier.



(1 EUR = 0,85670 GBP)