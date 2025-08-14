Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Britský vývoz do USA sa v júni prepadol na trojročné minimum

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Nižšiu hodnotu mal vývoz do USA naposledy vo februári 2022.

Autor TASR
Londýn 14. augusta (TASR) – Britský export do Spojených štátov klesol v júni na najnižšiu úroveň za tri roky. Do USA smeroval tovar v hodnote 3,9 miliardy britských libier (4,52 miliardy eur), čo bolo o 700 miliónov GBP menej ako v predchádzajúcom mesiaci a o približne 20 % menej ako mesačný priemer 4,9 miliardy GBP v roku 2024, oznámil vo štvrtok britský štatistický úrad (ONS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Nižšiu hodnotu mal vývoz do USA naposledy vo februári 2022. Koncom júna vstúpila do platnosti dohoda medzi Washingtonom a Londýnom, na základe ktorej väčšina britských tovarov v USA podlieha desaťpercentnému clu. V júni podľa ONS klesol vývoz vo všetkých segmentoch. Minulý týždeň štatistický úrad zverejnil výsledky prieskumu, podľa ktorého tretina exportných podnikov s najmenej desiatimi zamestnancami hlásila vplyv amerických ciel.

(1 EUR = 0,8631 GBP)
