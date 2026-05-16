Britský vývoz mäsa do EÚ sa od brexitu výrazne prepadol
Autor TASR
Londýn 16. mája (TASR) - Britský vývoz mäsa do Európskej únie (EÚ) sa od brexitu výrazne prepadol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Export bravčového mäsa klesol od roku 2019 o viac než tretinu, hovädzieho o vyše 20 % a jahňacieho o viac než 15 %, uviedlo Združenie britských producentov mäsa (BMPA). Členské firmy BMPA sa sťažujú na byrokratické prekážky a neustále zvyšovanie nákladov na plnenie predpisov.
Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ na konci januára 2020 a od roku 2021 už nie je ani členom colnej únie a jednotného trhu EÚ. Napriek dohode o voľnom obchode, uzavretej na poslednú chvíľu, existujú byrokratické prekážky a ďalšie obchodné obmedzenia.
Ročné náklady odvetvia na exportné certifikácie už podľa združenia presahujú 50 miliónov GBP (57,44 milióna eur). „Pre exportérov dnes môže každá zásielka znamenať dodatočné náklady vo výške 2500 až 3000 GBP, spôsobené administratívou, kontrolami a zdržaniami na hraniciach,“ dodalo.
Šéf BMPA John Powell chce v utorok (19. 5.) upozorniť na tento problém pred výborom britskej Snemovne lordov pre záležitosti EÚ a zároveň podporiť novú takzvanú SPS dohodu s EÚ. Tá by mala uľahčiť kontroly potravín, živých zvierat, krmív, rastlín či osiva.
Podľa BMPA by to mohlo znovu oživiť obchod, podporiť menších exportérov a obnoviť užšie vzťahy so zákazníkmi v Únii. „EÚ zostáva pre Spojené kráľovstvo najbližším a najdôležitejším odbytišťom pre červené mäso, smeruje tam až 90 % exportu jahňacieho a približne 80 % exportu hovädzieho mäsa,“ uviedlo. „Možnosti rastu na tomto trhu preto výrazne prevyšujú príležitosti na vzdialenejších trhoch,“ pripomenulo. Dodávateľské reťazce sú už teraz nastavené podľa štandardov EÚ. „Až na veľmi málo výnimiek je časť každého zvieraťa porazeného v Spojenom kráľovstve určená pre trh EÚ,“ dodalo združenie.
Z toho dôvodu už dnes poľnohospodárske firmy, prepravcovia hospodárskych zvierat, bitúnky aj spracovateľské závody fungujú v súlade s požiadavkami EÚ. Veľká časť súčasnej certifikačnej záťaže podľa združenia spočíva len v overovaní toho, že sa tieto štandardy dodržiavajú.
(1 EUR = 0,8705 GBP)
