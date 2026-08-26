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Britským domácnostiam sa v októbri zvýšia účty za energie
Ofgem poznamenal, že ceny plynu zostávajú výrazne pod úrovňou zaznamenanou na vrchole energetickej krízy v roku 2022 po tom, ako Rusko začalo inváziu na Ukrajinu.
Autor TASR
Londýn 26. augusta (TASR) - Britským domácnostiam sa v októbri zvýšia účty za energie, keďže vojna na Blízkom východe zdražuje veľkoobchodné ceny plynu, oznámil v stredu regulačný úrad Ofgem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ofgem stanovuje každý štvrťrok cenový strop, ktorý môžu dodávatelia účtovať zákazníkom. Horná hranica sa od októbra zvýši o 4 %, čo zdraží účet priemernej domácnosti o približne 5 libier (5,84 eura), uviedol regulátor. Priemerný ročný účet za plyn a elektrinu tak podľa úradu tento rok dosiahne približne 1723 GBP. Ako dôvod najnovšieho zvýšenia Ofgem spomenul „pretrvávajúci konflikt na Blízkom východe“, ktorý už niekoľko mesiacov obmedzuje dodávky ropy a plynu cez Hormuzský prieliv.
Ofgem poznamenal, že ceny plynu zostávajú výrazne pod úrovňou zaznamenanou na vrchole energetickej krízy v roku 2022 po tom, ako Rusko začalo inváziu na Ukrajinu. Medziročná miera inflácie v Británii v júli vzrástla na 2,9 %, k čomu prispelo najmä zvýšenie stropu na ceny energií o 13 %, ktoré nadobudlo účinnosť minulý mesiac.
(1 EUR = 0,8555 GBP)
Ofgem stanovuje každý štvrťrok cenový strop, ktorý môžu dodávatelia účtovať zákazníkom. Horná hranica sa od októbra zvýši o 4 %, čo zdraží účet priemernej domácnosti o približne 5 libier (5,84 eura), uviedol regulátor. Priemerný ročný účet za plyn a elektrinu tak podľa úradu tento rok dosiahne približne 1723 GBP. Ako dôvod najnovšieho zvýšenia Ofgem spomenul „pretrvávajúci konflikt na Blízkom východe“, ktorý už niekoľko mesiacov obmedzuje dodávky ropy a plynu cez Hormuzský prieliv.
Ofgem poznamenal, že ceny plynu zostávajú výrazne pod úrovňou zaznamenanou na vrchole energetickej krízy v roku 2022 po tom, ako Rusko začalo inváziu na Ukrajinu. Medziročná miera inflácie v Británii v júli vzrástla na 2,9 %, k čomu prispelo najmä zvýšenie stropu na ceny energií o 13 %, ktoré nadobudlo účinnosť minulý mesiac.
(1 EUR = 0,8555 GBP)