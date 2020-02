Britským spotrebiteľom hrozia vyššie ceny a menšia dostupnosť tovarov

Londýn 17. februára (TASR) - Spotrebitelia v Spojenom kráľovstve budú čeliť vyšším cenám a zníženej dostupnosti tovaru, ak vláda nedosiahne s Európskou úniou (EÚ) pragmatickú dohodu o predpisoch a kontrolách v prístavoch po brexite. V pondelok pred tým varovala lobistická skupina britských maloobchodníkov.



Na budúci mesiac by sa mali začať formálne rozhovory o nových vzťahoch po tom, ako Británia na konci januára vystúpila z EÚ.



Británia mohla bez problémov dovážať a vyvážať tovar počas svojho členstva v colnej únii a na jednotnom trhu EÚ. Ale vláda Spojeného kráľovstva minulý týždeň vyhlásila, že budú potrebné hraničné kontroly, aby sa zabezpečilo vyberanie správnych colných a spotrebných daní.



Britské maloobchodné konzorcium (BRC) uviedlo, že bez praktických dohôd s EÚ môžu úrady vyžadovať na hraničných priechodoch množstvo administratívnych dokumentov od dovozcov a vývozcov tovaru.



Tieto požiadavky môžu zahŕňať daň z pridanej hodnoty (DPH), doklady o spotrebnej dani, nákladné doklady, zdravotné a veterinárne doklady, vývozné zdravotné osvedčenia, predbežné colné vyhlásenia o výstupe a vstupe a bezpečnostné povolenia.



„Je zo jednoduché - vyššie clá a rozsiahle kontroly poškodia spotrebiteľov, maloobchodníkov a britské hospodárstvo,“ uviedla generálna riaditeľka BRC Helen Dickinsonová. „Vláda Spojeného kráľovstva musí začať rokovať o dohode o nulovej colnej sadzbe, ktorá minimalizuje kontroly a byrokraciu,“ dodala a pripomenula, že tým budú trpieť najmä spotrebitelia.



Takmer 80 % všetkých potravín, ktoré dovážajú britskí maloobchodníci, pochádza z EÚ.



Lobistická skupina sa domnieva, že vláda musí stanoviť dovozné a vývozné procesy spolu s infraštruktúrou potrebnou na vykonanie potrebných kontrol. Na to bude potrebné aj prijať a vyškoliť zamestnancov a prispôsobiť a otestovať IT systémy.



Budú sa tiež musieť vybudovať aj zariadenia pre nákladné autá, najmä v kľúčových prístavoch Dover a Folkestone na juhu Anglicka.