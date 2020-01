Londýn 22. januára (TASR) - Britským výrobcom sa v januári výrazne zlepšila nálada a ich optimizmus vzrástol na najvyššiu úroveň za takmer šesť rokov. Ukázal to v stredu prieskum Konfederácie britského priemyslu (CBI).



Prieskum odhalil, že hodnota indikátora, ktorý odráža optimizmus výrobcov v Spojenom kráľovstve, za tri mesiace od začiatku novembra do konca januára vyskočil na 23 bodov z -44 bodov v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca októbra. Toto bola jeho najvyššia hodnota od apríla 2014.



Najnovší nárast v optimizme bol tiež najstrmší od začiatku prieskumu CBI v roku 1958.



Vyhliadky na export však zostali v sledovanom období slabé, napriek tomu sa zodpovedajúci ukazovateľ v sledovanom období zvýšil na -8 z -46 bodov.



Tieto výsledky tak signalizujú, že s rastúcim obchodným optimizmom britskí výrobcovia vstupujú do nového roka s lepšou náladou, ako uviedla Anna Leachová z CBI. „Firmy teraz plánujú viac investovať do zariadení a strojov, čo nakoniec pomôže zvýšiť kapacitu a výkon,“ doplnila.



Na prieskume CBI sa zúčastnilo 300 firiem z výroby.