Brixová: Ženy by sa nemali báť hovoriť o diskriminácii a obťažovaní

Bratislava 23. augusta (TASR) - Na Slovensku stále prevládajú viaceré stereotypy a predsudky, ktorými je potrebné sa zaoberať. Ženy by sa nemali báť hovoriť o diskriminácii alebo o sexuálnom obťažovaní na Slovensku. Uviedla to v rozhovore pre TASR nová riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na ministerstve práce Zuzana Brixová. Priblížila tiež, že je otvorená aj diskusii o problémoch LGBTI komunity.



Brixová verí, že sa jej podarí v novej pozícii zužitkovať všetky svoje doterajšie skúsenosti zo zahraničia. Personálne zmeny v rámci odboru neplánuje, kolegov považuje za šikovných a zdatných ľudí. "Veľkou časťou náplne tohto odboru je komunikácia s inštitúciami a orgánmi Európskej únie, medzinárodných inštitúcií. Určite využijem moje skúsenosti z Bruselu aj z prostredia mimovládnych organizácií. Zároveň ako žena, matka, mám skúsenosti z prvej ruky v mnohých situáciách, ktorým slovenské ženy čelia," podotkla Brixová. Vníma tiež, že na Slovensku vznikol akýsi boj medzi liberálne a konzervatívne zmýšľajúcimi ľuďmi. Odmieta "škatuľkovanie" ľudí. "Konzervativizmus, liberalizmus a socializmus, to sú také škatuľky. Neškatuľkujme sa. Určite sú veci, na ktorých sa nezhodneme, možno dokonca principiálne, ale myslím si, že tých je menšina. Na druhej strane je obrovské kvantum vecí, na ktorých sa zhodneme. To je určite domáce násilie na ženách, platová rovnoprávnosť, feminizácia chudoby. Toto sú všetko problémy, ktoré všetci chceme riešiť," myslí si Brixová.



V rámci svojej agendy nechce prinášať riešenia, ktoré budú spoločnosť rozdeľovať. "V rámci svojich kompetencií sa budem snažiť určite ukázať, že témy, ktoré budeme riešiť, by nemali byť tie, ktoré budú spoločnosť polarizovať, ale mali by byť tie, pri ktorých si budeme vedieť 'podať ruky'," myslí si Brixová.



Podľa nej by malo byť zrovnoprávnenie postavenia žien a mužov nielen "na papieri". Chce sa zaoberať aj právami LGBTI ľudí. "Žiadny človek nemôže byť neodôvodnene diskriminovaný bez ohľadu na akýkoľvek jeho status. Budem veľmi rada, keď ma oslovia a keď otvoríme diskusiu o všetkých témach, ktoré ich trápia a ktoré považujú za naliehavé. Diskutovať treba a určite nájdeme riešenia, ktoré budú prijateľné pre celú spoločnosť," povedala Brixová.



Z hľadiska stereotypov na Slovensku vníma, že ženy matky nie sú pre niektorých zamestnávateľov plnohodnotným zamestnancom. "Vnímam stereotyp, že žena nemôže byť dobrá líderka, že muži sa nevedia starať o domácnosť. Predsudkov a stereotypov je mnoho," vymenovala Brixová.



Tiež pripúšťa, že ženy, ktoré sa stretnú s diskrimináciou na pracovisku, sa boja o nej hovoriť. "Boja sa diskrimináciu aj sexuálne obťažovanie na pracovisku ohlásiť. Je to ťažká téma. Často ju sprevádzajú veľmi silné pocity hanby a zároveň ženy sa môžu báť o miesto. Tento problém tu je. Je nutné ho riešiť a mali by sme vymyslieť také riešenie, aby sa ženy nebáli hovoriť a nečelili verejnému lynču. V modernej spoločnosti je tiež neprípustné, aby žena dostávala za tú istú prácu nižšie finančné ohodnotenie ako muž," je presvedčená Brixová.



Podľa nej by rodinám pomohli aj flexibilnejšie pracovné časy a dostatočné kapacity v detských jasliach a škôlkach, ktoré by mali byť dostupné z hľadiska financií aj vzdialenosti. "Chcela by som, aby žena alebo muž mali možnosť slobodne sa rozhodnúť, ako dlho ostanú doma s deťmi a kedy začnú pracovať. Ale nevidím v tomto smere veľkú slobodu, keď nie sú k dispozícii jasle alebo škôlky. Nevidím slobodu ani v tom, keď žena alebo muž musí ísť do práce, pretože si nemôžu dovoliť ostať doma s deťmi," myslí si Brixová. K podpore rodín sa zaviazala aj vláda vo svojom programovom vyhlásení (PVV). Brixová verí, že "PVV nebude len papierom".