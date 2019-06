Brngál: SR nemá byť montážnou dielňou EÚ, ale jej digitálnou linkou

Digitálne zručnosti by sa mali učiť už deti na základnej škole.

Bratislava 29. júna (TASR) - Slovensko má dobré podmienky na podnikanie v IT oblasti. Štát by mal robiť všetko preto, aby sme už neboli montážnou dielňou Európy, ale jej digitálnou linkou. V rozhovore pre TASR to povedal Tomáš Brngál, zakladateľ start-upu Virtual Medicine, ktorý ako prvý na svete ponúkol software na výučbu anatómie prostredníctvom 3D virtuálnej reality (VR) v smartfónoch.



„Na Slovensku platíme eurom, máme pomerne stabilný právny systém a podnikateľské prostredie. Máme veľmi kvalitných ľudí v IT sektore. V USA sa najviac oplatí robiť obchod, no na Slovensku je podľa mňa efektívnejšie prostredie pre vývoj," konštatoval Brngál, podľa ktorého je kľúčové, aby zo Slovenska neodchádzali najlepšie mozgy. „Vždy je pre ľudí lepšie, keď môžu ostať na Slovensku, ako odísť a budovať svoj život inde. Preto by mal štát vytvárať čo najlepšie podmienky pre digitálne firmy, ktoré majú byť budúcnosťou slovenskej ekonomiky. Vládni predstavitelia si pomaly uvedomujú, aké je to dôležité, a mení sa ich pohľad. Nemusíme vymýšľať nič nové, len sa inšpirovať krajinami, kde to perfektne funguje, ako je Estónsko či Fínsko," upozornil Brngál.



Digitálne zručnosti by sa mali učiť už deti na základnej škole. Brngál si myslí, že celková vízia v školstve by mala byť nastavená tak, aby sa Slovensko stalo digitálnou linkou Európy, pretože v tom je vyššia pridaná hodnota.



„Sme exportne orientovaná krajina a dianie vo svete, ako je obchodná vojna, môže výrazne ovplyvniť, či budeme mať aj naďalej u nás automobilky. Stúpa životná úroveň, platy a tieto firmy k nám v minulosti prišli práve pre lacnú pracovnú silu, čo už pomaly prestáva platiť. Preto je strategicky dôležité preorientovať našu ekonomiku na digitálny smer. Keď začneme do mládeže a jej digitálneho vzdelávanie investovať teraz, uvidíme výsledky o desať, pätnásť rokov, no možno to bude obdobie, keď náš začnú automobilky húfne opúšťať. Toto musí byť absolútna priorita," dodal Brngál.