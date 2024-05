Broadbent vidí v lete možné zníženie úrokových sadzieb BoE

Londýn 20. mája (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) bude môcť počas letných mesiacov znížiť úrokové sadzby, ak inflačné tlaky klesnú tak, ako sa očakáva. Uviedol to v pondelok viceguvernér banky Ben Broadbent. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Ak sa budú veci naďalej vyvíjať v súlade s prognózami BoE, ktoré naznačujú, že menová politika sa bude musieť v určitom bode stať menej reštriktívnou, potom je možné, že úroková sadzba by sa mohla znížiť niekedy v lete," povedal.



Inflácia sa podľa neho zníži k cieľu banky na úrovni 2 %, hoci existuje neistota týkajúca sa pretrvávania sekundárnych inflačných tlakov.



Doterajší pokles inflácie smerom k cieľu BoE z maxima 11,1 % na konci roka 2022 bol do značnej miery mechanický. Je to výsledok klesajúcich cien energií a spomalenia rastu cien potravín. Ani jeden z týchto faktorov nie je pod kontrolou BoE, upozornil Broadbent.



Vo svojom poslednom prejave po 13 rokoch pôsobenia v BoE viceguvernér naznačil, že rozhodnutie znížiť úrokové sadzby zo súčasného 16-ročného maxima 5,25 % bude závisieť od vývoja kľúčových údajov vrátane tempa rastu miezd a toho, či firmy premietnu vyššie mzdové náklady do cien.



Začiatkom tohto mesiaca pritom guvernér BoE Andrew Bailey naznačil, že k prvému zníženiu úrokov by mohlo dôjsť už na najbližšom zasadaní 20. júna, ktoré je pre Broadbenta posledné pred odchodom z funkcie.