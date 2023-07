Broadcom získal v Británii predbežný súhlas na prevzatie VMware

Londýn 19. júla (TASR) - Úrady na ochranu hospodárskej súťaže vo Veľkej Británii predbežne schválili prevzatie spoločnosti VMware firmou Broadcom. Stalo sa tak týždeň po tom, ako transakcia v hodnote 61 miliárd dolárov (54,2 miliardy eur) získala súhlas Európskej komisie (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Prevzatie firmy VMware pôsobiacej v oblasti cloud computingu americkým výrobcom čipov a dodávateľom infraštruktúrnych softvérových produktov Broadcom by neviedlo k oslabeniu súťaže v oblasti produktov, ktoré sú kriticky dôležité pre počítačovú infraštruktúru, uviedol britský úrad pre hospodársku súťaž a trhy (CMA). V marci CMA vyjadril obavy, že obchod by mohol poškodiť inovácie a zvýšiť náklady na počítačové komponenty, ktoré používajú kľúčoví zákazníci vrátane bánk a telekomunikačných spoločností, ako aj vládne úrady a iné verejné inštitúcie.



Preverovanie ukázalo, že aj po uzavretí transakcie budú spotrebitelia naďalej profitovať z nižších cien na konkurenčnom trhu, uviedol Richard Feasey, ktorý predsedal nezávislej vyšetrovacej komisii CMA. Preskúmanie dohody bolo dôležité, aby sa zabezpečilo, že podniky v Spojenom kráľovstve budú naďalej profitovať z hospodárskej súťaže a inovácií v oblasti dodávok serverových komponentov, dodal.



CMA uviedol, že pred prijatím konečného rozhodnutia bude svoje zistenia konzultovať. Broadcom sa snaží expandovať na trh so softvérom, aby posilnil svoje podnikanie v oblasti serverov, kde už získal dve firmy CA Technology a Symantec.



(1 EUR = 1,1255 USD)