Brocková: EÚ podpisom dohody potvrdí povesť dôveryhodného partnera

Brusel 4. mája (TASR) - Poľsko zadržiava schválenie dohody z Cotonou, táto situácia by sa ale mala vyriešiť v najbližších dňoch na úrovni veľvyslancov. V rozhovore pre spravodajcu TASR to vo štvrtok v Bruseli uviedla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci - segment rozvojová politika.



Ako vo štvrtok upozornil týždenník Politico, rokovania ministrov pre rozvoj boli zatienené tým, že Poľsko zadržiava schválenie dohody o spolupráci medzi EÚ a 79 krajinami Organizácie afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) - známu ako dohoda z Cotonou - ktorá nahradila dohovor z Lomé z roku 1975.



Cieľom dohody prerokovanej v roku 2020 je posilniť schopnosť EÚ a krajín AKT spoločne riešiť globálne výzvy, pričom sa zameriava na osobitné potreby každého z troch regiónov.



Dohodu z Cotonou musia schváliť všetky krajiny EÚ. Momentálne je Poľsko jedinou krajinou, ktorá dohodu odkladá, čo potvrdila aj Brocková.



"Diskutovali sme o tom, že by bolo veľmi dobré a potrebné, aby sa tento program zavŕšil a aby sa dohoda z Cotonou uzavrela. Dlho to blokovalo Maďarsko, teraz vznieslo svoje pripomienky Poľsko. Pevne verím, že dohoda sa v najbližších dňoch nájde," opísala situáciu.



Podľa jej slov dokončenie tejto dohody je aj otázkou hodnovernosti EÚ vo svete a jej angažovanosti v krajinách z uvedených regiónov.



Podľa Politico zdôvodňuje Varšava svoj postoj žiadosťou, aby EÚ nakupovala prebytočné zásoby ukrajinského obilia uskladnené v Poľsku od minulého roka (čo poškodzuje poľských farmárov) a aby tieto dodatočné zásoby poslala do chudobných krajín v Afrike i v iných kútoch sveta.



Poľsko svoju žiadosť zdôvodňuje zaistením "potravinovej bezpečnosti" a prebytok ukrajinského obilia viaže na odsúhlasenie dohody z Cotonou. Maďarsko, ktoré dva roky blokovalo túto dohodu, to podľa nemenovaných diplomatických zdrojov zdôvodňovalo aj bojom proti nelegálnej migrácii.



Množia sa obavy, že ak by Poľsko zablokovalo dohodu z Cotonou, vyslalo by to zlý signál rozvojovým krajinám v Afrike, Karibiku či Tichomorí a mohlo by ich "zatlačiť" do náručia Číny a Ruska.



S takýmito obavami súhlasí aj Brocková. "Je to presne o tom, aby kredibilita našej pomoci a boj s ruskými naratívmi zvíťazili v týchto krajinách, aby sme boli hodnoverným partnerom v poskytovaní pomoci," vysvetlila.



Spresnila, že dohoda z Cotonou má význam pre Slovákov z toho hľadiska, že Slovensko je súčasť EÚ, ktorá je najväčším darcom v rámci poskytovania pomoci a práve uvedená dohoda rieši spôsob spolupráce s krajinami Afriky či Tichomoria. A je to mimoriadne dôležité aj v kontexte súčasnej vojny Ruska proti Ukrajine, upozornila.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)