Browne: Ceny ropy zotrvajú na veľmi nízkej úrovni asi dlhší čas

Londýn 21. apríla (TASR) - Ceny ropy sa budú na veľmi nízkej úrovni držať pravdepodobne dlhší čas. Súčasná situácia na trhoch totiž nápadne pripomína situáciu v 80. rokoch minulého storočia. Uviedol to bývalý šéf ropnej spoločnosti BP John Browne.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom sa v pondelok (20. 4.) prvýkrát v histórii prepadla do negatívneho teritória a pondelkové obchodovanie uzatvorila na úrovni -37,63 USD (-34,65 eura) za barel (159 litrov). V utorok, čo je deň exspirácie kontraktu, sa na určité obdobie vrátila do pozitívneho teritória, medzitým však opäť klesla do mínusu a do 10.38 h SELČ dosiahla -1,55 USD/barel.



Ako Browne povedal v utorok v rozhovore pre spoločnosť BBC, očakáva, že ceny budú veľmi nízke a nestabilné dlhší čas. Podľa neho sú za takýmto prepadom najmä problémy spojené s nedostatkom skladovacích kapacít v USA, aj keď svoje spôsobuje nízky celosvetový dopyt, zatiaľ čo produkcia je naďalej vysoká. "Stále sa ťaží veľký objem ropy, ktorá ihneď smeruje do zásobníkov," dodal Browne, ktorý stál na čele BP v rokoch 1995 až 2007.



To pripomína situáciu v polovici 80. rokov 20. storočia, keď ponuka na trhoch bola vysoká a, naopak, dopyt bol minimálny. "Ceny ropy potom zostali na nízkej úrovni najbližších 17 rokov," dodal Browne. Navyše počíta s tým, že dopyt po uhľovodíkoch bude naďalej nízky aj pre zvýšený záujem o riešenie problému klimatických zmien.



(1 EUR = 1,0860 USD)