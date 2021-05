Bruce Willis priniesol výrobcovi HELL Energy vyššie predaje

Bratislava/Szikszó 1. mája (TASR) – Posilnenie povedomia o značke a zároveň zvýšenie predajov priniesla maďarskému výrobcovi energetických nápojov HELL Energy spolupráca s americkým hercom Bruceom Willisom. Pre TASR to povedal Tomáš Grosch, riaditeľ stratégie a rozvoja spoločnosti, podľa ktorého šlo o najväčší reklamný počin výrobcu.



„Reklama síce trvala iba tridsať sekúnd, ale predchádzala jej viac ako polročná príprava. S hercovým manažmentom sme si navzájom poslali približne 606 e-mailov do dňa, kým sa jej nakrúcanie v New Yorku zrealizovalo,“ priblížil Grosch.



Spolupráca sa podľa neho s odstupom času ukázala ako veľmi dobré rozhodnutie, ktoré značke jednoznačne prospelo. „Vyšlo nám všetko, čo sme od toho očakávali. Naša spoločnosť predáva svoje produkty vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Pri výbere herca sme vychádzali z toho, že tvár Brucea Willisa budú poznať ľudia všade, aj v najzapadnutejšom mestečku či dedine,“ vysvetlil Grosch.



Dodal, že v rámci rokovaní manažment amerického herca predložil množstvo požiadaviek, ktoré museli splniť, ale samotný Willis sa napokon vôbec nesprával ako hollywoodska hviezda s maniermi. „Je to naozaj skromný, normálny človek. Nie je namyslený ani povýšenecký,“ konštatoval riaditeľ.



Ako konkretizoval, počas jedného natáčacieho dňa mali napríklad hercovi v zmysle zmluvy zabezpečiť jedlo z niektorej z najlepších newyorských reštaurácií. „Stále však nepovedal, čo by chcel, takže som sa ho napokon priamo opýtal, čo mu máme priniesť. On sa na to zaujímal, čo bude obedovať štáb. Odpovedal som mu, že kura s ryžou a on odvetil, že si to prosí aj on. Dostal ho teda do umelohmotného taniera a zjedol ho umelohmotným príborom,“ priblížil Grosch.



Podobnú skúsenosť mali podľa neho aj so zabezpečením miestnosti na odpočinok, takzvanej green room. „Najprv sme mu našli najluxusnejší, kompletne vybavený karavan s niekoľkými miestnosťami, čo nám jeho manažment schválil. Potom sme zistili, že na poschodí nad štúdiom je luxusný apartmán s rozlohou okolo 550 štvorcových metrov. Aj ten nám schválili. Nakoniec, keď došiel na nakrúcanie, mi povedal, že sa mu nechce ísť hore a aby sme mu len dali do rohu gauč, stolík a chladničku,“ načrtol riaditeľ s tým, že Willis napokon takto medzi štábom strávil celý čas natáčania.