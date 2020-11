Bruncková: Obce musia k otázke nájomných bytov pristupovať aktívnejšie

Bratislava 12. novembra (TASR) – Je nevyhnutné, aby obce a mestá pristupovali k výstavbe nájomných bytov aktívnejšie. Uviedla to štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarína Bruncková na sociálnej sieti v rozhovore so šéfom rezortu Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina). Podľa jej slov však výstavbu takýchto bytov ovplyvňuje viacero faktorov.



Ide napríklad o dostatok pozemkov, ktoré musí mesto alebo obec na svojom území mať, aby mohlo k realizácii výstavby dôjsť. Druhým dôležitým faktorom podľa nej je dopyt po takomto type bývania. Následne si obec môže podať žiadosť o dotáciu, ktorú poskytuje ministerstvo vo výške 30 až 40 % obstarávacej ceny, pričom zvyšok môže financovať výhodným úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Tieto úvery môžu využiť mestá a obce, ale aj podnikateľské subjekty.



Kombinácia dotácie a úveru podľa Brunckovej vytvára dobré predpoklady na to, aby obec mohla nájomné byty stavať. "Treba povedať, že stále tu hovoríme o takzvanom sociálnom nájomnom bývaní, čo znamená, že cieľom by malo byť, aby sa podporili domácnosti, ktorých príjem je niekde na úrovni troj- až päťnásobku životného minima, aby sa mohli dostať k takémuto bývaniu," dodala Bruncková.



Ako vysvetlila, samotné nájomné reguluje Ministerstvo financií (MF) SR. "Tá regulácia je niekde na úrovni piatich až desiatich percent obstarávacích nákladov," dodala s tým, že na štvorcový meter (m2) vychádza čisté nájomné v priemere zhruba na tri alebo štyri eurá.



Regulované mesačné nájomné za byt bežného štandardu s rozlohou okolo 60 m2 by tým pádom mohlo byť zhruba 200 eur, avšak bez nákladov na energie. Regulované nájomné bývanie tak podľa Brunckovej nevytvára konkurenciu komerčným nájmom, pričom má prevažne rovnakú kvalitu a zároveň má aj sociálny rozmer.



Ako uzavrela štátna tajomníčka, na Slovensku tvorí regulované nájomné bývanie zhruba tri percentá bytového fondu, v čom za inými krajinami Európskej únie Slovensko zaostáva.