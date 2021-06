Bruncková: Leto môže veľmi pomôcť prevádzkam,ktoré boli dlho zatvorené

Bratislava 9. júna (TASR) – Na Slovensku štartuje letná sezóna. Tá môže veľmi pomôcť prevádzkam, ktoré boli dlho zatvorené. Spotrebiteľské správanie je však zatiaľ rozpačité. Uviedla to v stredu na tlačovej konferencii štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarína Bruncková.



"Máme aj informácie osobitne od ubytovateľov na Slovensku, nie celkom sa ešte turistická sezóna rozbehla," skonštatovala Bruncková. Verí však, že aj pekné počasie prispeje k tomu, že prevádzky budú mať dobrú sezónu.







V rámci schémy de minimis prijal rezort dopravy doposiaľ 13.288 žiadostí, čo predstavuje súhrnne zhruba 120 miliónov. Z toho boli už vyplatené žiadosti vo výške 76 miliónov, v stave rozpracovanosti sú žiadosti v sume 32 miliónov eur, žiadosti pritom ešte stále prichádzajú. Negatívne bolo rozhodnuté za obe etapy v 0,05 % zo všetkých žiadostí.



Odštartovať má aj tzv. veľká schéma pomoci, ktorú podľa Brunckovej sčasti zdržala komunikácia s Európskou komisiou (EK). "Verím tomu, že už v priebehu pár dní bude výzva aj na veľkú schému," ubezpečila. Horný limit pomoci bude na základe rozhodnutia vlády 1 milión eur pre jeden podnik.



Hlavnou podporou prezentácie SR v zahraničí má byť agentúra Slovakia Travel. Bruncková súčasne podotkla, že rezort dopravy sa snaží stále presadzovať aj zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH). Poznamenala tiež, že podporiť domáci cestovný ruch môžu i dotácie v hodnote vyše 8 miliónov eur pre krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu. Na pomoc cestovnému ruchu sa podľa nej môžu využiť aj rôzne fondy, napríklad fond na prispôsobenie sa globalizácii, keďže mnohé okolité krajiny z neho čerpali na pomoc pre toto odvetvie. Zároveň MDV iniciovalo rokovania s rezortom financií na vytvorenie úverovej schémy pre cestovné kancelárie (CK) pri riešení problematiky voucherov na odložené zájazdy, ktoré v auguste exspirujú.



Prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes zdôraznil, že rok 2020 bol pre CK veľmi náročný. Podnikanie ovplyvnila pandemická situácia, ale aj opatrenia, ako zákaz cestovania s cieľom rekreácie. Cestovky podľa jeho slov zaznamenali pokles 93 % v strate klientely.



Skonštatoval, že pesimistické prognózy sa nenaplnili, nedošlo k hromadnému krachu CK a sú pripravené na sezónu 2021. Na jún už podľa Berkesa väčšina cestoviek hlási vypredané kapacity. V súvislosti s cestovaním v zelenej zóne podotkol, že pre nezaočkovaných je povinnosť PCR a antigénových testov. Poukázal na to, že v ČR vláda prepláca cestujúcim štyri antigénové a dva PCR testy. Pre zachovanie konkurencieschopnosti s okolitými štátmi by preto privítal takúto výhodu pre cestujúcich aj na Slovensku.