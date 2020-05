J. Bruno: Kurzarbeit pomáha oceliarňam U. S. Steel pri koronakríze

Košice 20. mája (TASR) – Pre košické oceliarne U. S. Steel je v súvislosti s koronakrízou najdôležitejším podporným opatrením mechanizmus tzv. kurzarbeitu, kde štát prepláca časť miezd zamestnancov, ktorí sú pre pokles výroby doma. Novinárom to v stredu potvrdil prezident hutníckeho podniku James Bruno.



"Pre firmu takej veľkosti, ako sme my, vie systém tzv. kurzarbeit veľmi pomôcť, pretože tej práce aktuálne toľko nie je a nie všetci naši zamestnanci sú každý deň potrební," povedal Bruno novinárom.



Prezident oceliarní uviedol, že sa ešte nestretol s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS), ale mnohé z jeho myšlienok prezentovaných v médiách považuje za dobré pre stimuláciu slovenského hospodárstva postihnutého koronakrízou.



Pandémia ochorenia Covid-19 vo svete spôsobila aj v U. S. Steel Košice obmedzenia výroby. Bruno konštatoval, že produkcia ocele závisí od dopytu zákazníkov, ktorý poklesol. Prejavilo sa v tom zastavenie alebo spomalenie výroby v automobilovom sektore či obmedzenia v stavebnom priemysle a ďalších odvetviach. Oceliarsky priemysel a trh s oceľou v Európe pritom čelili problémom už minulý rok. "Začiatkom tohto roka sa to začalo trošku zlepšovať a následne prišla koronakríza a opäť situácia, kde čelíme ťažkej výzve," dodal Bruno. Ako pozitívnu vec zdôraznil, že ani jeden zamestnanec košických oceliarní nemal pozitívny test na nový koronavírus.



Na medializované informácie o chystanom predaji rúrovne v oceliarňach Bruno reagoval, že aktuálne sa fabrika musí zamerať na súčasné podnikanie ovplyvnené koronakrízou a rozhodnutie o predaji na stole momentálne nie je.