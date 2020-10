Brusel a Londýn chcú pristúpiť k minidohodám

Londýn 11. októbra (TASR) - V prípade, že sa im nepodarí uzatvoriť celkovú obchodnú dohodu, plánujú Briti a zástupcovia Európskej únie v rokovaniach pokračovať a pracovať na "minidohodách" pre jednotlivé sektory. Informoval o tom cez víkend britský denník The Times.



Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier a jeho britský náprotivok David Frost sa podľa The Times dohodli, že aj keď sa im do 15. októbra kľúčovú dohodu o obchodných vzťahoch po brexite nepodarí dosiahnuť, kontakty neprerušia. V takom prípade sa počas novembra budú snažiť uzatvoriť menšie čiastkové dohody, napríklad v oblasti leteckej a cestnej dopravy, ktoré by mali zabrániť hroziacim problémom po skončení sa prechodného obdobia 31. decembra. Zdroje týchto informácií však The Times neuviedol.



Britský premiér Boris Johnson určil za posledný termín na dohodu termín konania sa samitu Európskej únie. Ten sa bude konať 15. a 16. októbra.