Brusel kritizuje Česko, že nerieši Babišov stret záujmov, žiada zastav

Praha 12. novembra (TASR) - Po necelom roku dorazil do Česka ďalší kľúčový rozbor Európskej komisie v súvislosti so stretom záujmov českého premiéra Andreja Babiša. Ako sa ukazuje, obhajoba českých úradov Brusel príliš nepresvedčila. EK totiž trvá na tom, že Babiš stále ovláda holding Agrofert a porušuje tak českú aj európsku legislatívu. "Česko má v predchádzaní stretu záujmov závažné nedostatky," napísali audítori, ktorých správu zverejnil server iROZHLAS.cz.



"Pán Babiš ovláda spoločnosti zo skupiny Agrofert," píše Európska komisia hneď na začiatku listu, kde zhŕňa svoje doterajšie závery audítorského preverovania. Kritizuje v nich, že Česko konfliktné situácie príliš nerieši. Premiér podľa Bruselu ako verejný funkcionár tak ďalej porušuje český zákon o strete záujmov. Ten hovorí, že firma, ktorú aspoň z jednej štvrtiny vlastní člen vlády, nesmie poberať dotácie ani investičné stimuly.



Európska komisia okrem toho uvádza, že celková únijná podpora, ktorú české úrady priklepli Agrofertu v posledných troch rokoch, bola pridelená neoprávnene. "Všetky dotácie poskytnuté firme Agrofert po 1. septembri 2017 sú v rozpore s článkom 4c o strete záujmov za predpokladu, že žiadosť o dotáciu bola predložená 1. septembra 2017 či po ňom a dotácia bola poskytnutá v čase, keď bol pán Babiš verejný funkcionár v zmysle tohto ustanovenia," uvádza EK. Pôvodne sa pritom predpokladalo, že kľúčový dátum na platnosť paragrafu o strete záujmov je 7. február 2017. Brusel tak dospel k záveru, že Česko má v súvislosti s Agrofertom "závažné nedostatky" v oblasti predchádzania stretu záujmov.



Okrem českej legislatívy Babiš podľa EK porušuje aj únijné finančné nariadenie, ktoré začalo platiť 2. augusta 2018. Podľa neho k stretu záujmov dochádza, ak je napríklad z dôvodu hospodárskeho či osobného záujmu "ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančných operácií".



Opatrenia, ktoré boli v Česku prijaté v dôsledku podnetu európskych kontrolórov a ktoré by mali stretu záujmov zabrániť, nie sú podľa stanoviska Bruselu dostatočné. Medzi ne patrí napríklad to, že český premiér počas prejednávania tém spojených s európskymi dotáciami na vláde chodí takzvane za dvere.



Babiš však ďalej trvá na svojej bezúhonnosti. "Agrofert neovládam ani neriadim. Preto dlhodobo a opakovane tvrdím, že stret záujmov nemám a pre údajné strety záujmov nebude Česká republika vracať žiadne peniaze," reagoval pre iROZHLAS.cz v SMS správe. Opätovne zdôraznil, že akcie holdingu previedol v dôsledku zákona o strete záujmov - označovaného aj lex Babiš - vo februári 2017 do zvereneckých fondov. "Odvtedy s nimi nedisponujem," dodal.