Brusel nepotrebuje predĺžiť dohodu o tranzite ruského plynu

Brusel 15. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) nepotrebuje predlžovať dohodu s Ruskom o tranzite jeho plynu cez Ukrajinu. Uviedla to vo štvrtok komisárka pre energetiku Kadri Simsonová. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Nemáme záujem o predĺženie trojstrannej dohody o tranzite plynu s Ruskom, ktorej platnosť sa skončí koncom tohto roka," povedala Simsonová na zasadnutí výboru Európskeho parlamentu. Dodala, že podľa analýz budú krajiny ako Rakúsko, Taliansko či Slovensko, ktoré plyn z tejto trasy využívajú, schopné získať surovinu aj z iných zdrojov. "Na základe našich predbežných analýz existujú alternatívne riešenia na zabezpečenie dodávok (plynu) pre tieto štáty, ktoré stále dovážajú určitý objem plynu cez územie Ukrajiny," uviedla Simsonová.



Podľa analytikov by ukončenie dovozu ruského plynu cez Ukrajinu mohlo viesť k miernemu zvýšeniu cien suroviny na európskom trhu, celková energetická bezpečnosť Európy však ohrozená nebude. Štáty EÚ totiž medzičasom investovali do dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a obnoviteľných zdrojov energie.



Samotná Ukrajina už koncom januára uviedla, že zmluvu s Ruskom o tranzite plynu nepredĺži. Tlačová kancelária ukrajinského predsedu vlády Denysa Šmyhaľa pre Bloomberg News vtedy uviedla, že Ukrajina svoj postoj nezmenila, s Rusmi rokovať nebude a platnosť dohody o tranzite plynu sa skončí v závere roka. Kancelária tak reagovala na predchádzajúce vyjadrenia slovenského predsedu vlády Roberta Fica, že dodávky plynu z Ruska cez Ukrajinu by mohli pokračovať aj v ďalšom období. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov následne povedal, že v prípade nepredĺženia dohody o tranzite plynu bude Rusko využívať alternatívne trasy.