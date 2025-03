Brusel odložil clá na americké produkty do polovice apríla

Brusel 20. marca (TASR) - Európska únia odložila zavedenie odvetných dovozných ciel na americké produkty do polovice apríla. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia. Informovala o tom agentúra DPA.



Časť ciel mala pôvodne vstúpiť do platnosti 1. apríla, pričom Európska únia ich plánovala ako odpoveď na zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Tie americký prezident Donald Trump stanovil na úrovni 25 %.



"Tento krok nám poskytne viac času na rokovania s cieľom nájsť obojstranne prijateľné riešenie," povedal komisár Európskej únie pre obchod Maroš Šefčovič.



Pôvodne chcela EÚ od 1. apríla zaviesť clá na americké výrobky v hodnote 4,5 miliardy eur, pričom sem spadajú produkty, ako bourbon, džínsy, arašidové maslo či motorky. V niektorých prípadoch, ako bourbon a motorky, by clo dosahovalo 50 %. Od 13. apríla potom mali nasledovať clá na americké tovary v hodnote ďalších 18 miliárd eur.