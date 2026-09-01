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Brusel po odchode automobilky Audi má nové využitie pre areál
Belgická spoločnosť Heylen Warehouses v areáli plánuje rozbehnúť nové ekonomické aktivity a zamestnať do 3000 ľudí.
Autor TASR
Brusel 1. septembra (TASR) - Priemyselný areál Audi v bruselskej štvrti Forest má kupca. Belgická spoločnosť Heylen Warehouses v areáli plánuje rozbehnúť nové ekonomické aktivity a zamestnať do 3000 ľudí. Na utorňajšie správy viacerých belgických médií upozornil spravodajca TASR.
Automobilový závod Audi v Bruseli ukončil svoju výrobu v roku 2025 po 75 rokoch prevádzky. Výsledkom bola strata vyše 3000 pracovných miest. Tie sa môžu do Bruselu vrátiť, lebo ako uviedla televízna stanica RTBF, spoločnosť Heylen Warehouses chce do areálu prilákať podniky z rôznych sektorov.
Minister práce a hospodárstva Bruselského regiónu Laurent Hublet v utorok ráno v rozhovore pre RTBF podrobne vysvetlil podmienky zmluvy o prevzatí 54-hektárového areálu. Spresnil, že lokalita predstavuje strategické aktívum pre bruselský región, ktorý má najnižšiu mieru zamestnanosti v Belgicku (63 %).
„Máme kupca pre najväčší priemyselný areál v Bruseli,“ potvrdil Hublet s odkazom na spoločnosť Heylen Warehouses. Dodal, že nový investor premení lokalitu na „motor a ekonomické záchranné lano pre Brusel“. Plánom je premeniť areál bývalej automobilky na „mestský podnikateľský park so zmiešaným využitím“ s prísľubom vytvoriť v konečnom dôsledku 3000 nových pracovných miest - v horizonte troch až piatich rokov. Stratégiou je umiestniť v priemyselnej lokalite rôzne typy podnikov, aby lokalita nebola závislá iba od jednej spoločnosti, ako to bolo v minulosti.
Prvé ekonomické aktivity by sa mali postupne rozbehnúť začiatkom roka 2027, ktoré ponúknu približne sto pracovných miest. Plánované aktivity v zrekonštruovanom areáli sú hlavne logistika a priemysel.
Minister upozornil, že časti areálu bude potrebné zrekonštruovať a dekontaminovať a aby sa zabezpečila istota pracovných miest, oznámil vytvorenie útvaru zameraného na odbornú prípravu kvalifikovaných pracovníkov. V tom bude regionálna vláda spolupracovať s regionálnou agentúrou práce Actiris.
Hublet priznal, že priemyselné podniky dostanú stimuly aj v podobe výhodných daňových podmienok, ak bude počet nových vytvorených pracovných miest zodpovedať záväzkom, na ktorých sa dohodnú úrady a zamestnávatelia.
„Ak sa nevytvoria žiadne pracovné miesta, región do tohto areálu neinvestuje ani jedno euro,“ odkázal Hublet. Zároveň potvrdil, že areál po automobilke zostal čiastočne znečistený, pričom náklady na jeho dekontamináciu budú spoločne znášať spoločnosť Audi a Heylen Warehouses.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Automobilový závod Audi v Bruseli ukončil svoju výrobu v roku 2025 po 75 rokoch prevádzky. Výsledkom bola strata vyše 3000 pracovných miest. Tie sa môžu do Bruselu vrátiť, lebo ako uviedla televízna stanica RTBF, spoločnosť Heylen Warehouses chce do areálu prilákať podniky z rôznych sektorov.
Minister práce a hospodárstva Bruselského regiónu Laurent Hublet v utorok ráno v rozhovore pre RTBF podrobne vysvetlil podmienky zmluvy o prevzatí 54-hektárového areálu. Spresnil, že lokalita predstavuje strategické aktívum pre bruselský región, ktorý má najnižšiu mieru zamestnanosti v Belgicku (63 %).
„Máme kupca pre najväčší priemyselný areál v Bruseli,“ potvrdil Hublet s odkazom na spoločnosť Heylen Warehouses. Dodal, že nový investor premení lokalitu na „motor a ekonomické záchranné lano pre Brusel“. Plánom je premeniť areál bývalej automobilky na „mestský podnikateľský park so zmiešaným využitím“ s prísľubom vytvoriť v konečnom dôsledku 3000 nových pracovných miest - v horizonte troch až piatich rokov. Stratégiou je umiestniť v priemyselnej lokalite rôzne typy podnikov, aby lokalita nebola závislá iba od jednej spoločnosti, ako to bolo v minulosti.
Prvé ekonomické aktivity by sa mali postupne rozbehnúť začiatkom roka 2027, ktoré ponúknu približne sto pracovných miest. Plánované aktivity v zrekonštruovanom areáli sú hlavne logistika a priemysel.
Minister upozornil, že časti areálu bude potrebné zrekonštruovať a dekontaminovať a aby sa zabezpečila istota pracovných miest, oznámil vytvorenie útvaru zameraného na odbornú prípravu kvalifikovaných pracovníkov. V tom bude regionálna vláda spolupracovať s regionálnou agentúrou práce Actiris.
Hublet priznal, že priemyselné podniky dostanú stimuly aj v podobe výhodných daňových podmienok, ak bude počet nových vytvorených pracovných miest zodpovedať záväzkom, na ktorých sa dohodnú úrady a zamestnávatelia.
„Ak sa nevytvoria žiadne pracovné miesta, región do tohto areálu neinvestuje ani jedno euro,“ odkázal Hublet. Zároveň potvrdil, že areál po automobilke zostal čiastočne znečistený, pričom náklady na jeho dekontamináciu budú spoločne znášať spoločnosť Audi a Heylen Warehouses.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)