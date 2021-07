Brusel vyhrotí spor s Britániou ohľadom severoírskeho protokolu

Brusel/Londýn 22. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) plánuje do konca mesiaca adresovať Británii "posledné upozornenie" v súvislosti s údajným porušením časti dohody o brexite, ktorá súvisí s takzvaným severoírskym protokolom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Bloomberg.



Podľa informácií agentúry plánuje Brusel predložiť Londýnu odôvodnené stanovisko, v ktorom opíše, ako ostrovná krajina protokol zahrnutý v "rozvodovej dohode" porušila. Ak by britská vláda ani potom nezmenila svoj prístup, Európska komisia (EK) by sa údajne mohla obrátiť na Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu.



Bloomberg sa v článku odvolal na dvoch nemenovaných predstaviteľov, ktorí sú oboznámení so situáciou. Hovorca Európskej komisie správu odmietol komentovať.



Spor medzi Bruselom a Londýnom sa vystupňoval po tom, ako britský minister pre záležitosti EÚ David Frost v stredu prišiel s požiadavkou, aby Únia opätovne prerokovala severoírsky protokol. Európska komisia dala v ten istý deň prostredníctvom podpredsedu Maroša Šefčoviča oficiálne najavo, že na takúto vec nepristúpi. Toto stanovisko vo štvrtok zopakovala šéfka EK Ursula von der Leyenová po telefonickom rozhovore s britským premiérom Borisom Johnsonom.



"Európska únia bude aj naďalej kreatívna a flexibilná v rámci daného protokolu. Ale znovu o ňom vyjednávať nebudeme", napísala na sociálnej sieti Twitter predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Britský ministerský predseda označil súčasnú situáciu za "neudržateľnú".



Podľa podmienok, ktoré sú zakotvené v protokole, čelia niektoré tovary prepravované z Británie do Severného Írska colným kontrolám, akoby prichádzali na územie EÚ. Spojené kráľovstvo tvrdí, že to spôsobuje "významné narušenie" obchodu medzi Severným Írskom a zvyškom Británie.