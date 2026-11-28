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BSK by mal v roku 2027 hospodáriť s vyše 360 mil. eur
Bratislavský kraj chce investičné projekty realizovať aj z fondov Európskej únie.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) by mal v roku 2027 hospodáriť s rozpočtom viac ako 360 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý predkladá Úrad BSK na najbližšie rokovanie krajských poslancov. Zastupiteľstvo by sa ním malo zaoberať 4. decembra. Verejnosť môže návrh pripomienkovať.
„Návrh rozpočtu je tvorený a predkladaný v čase istej neistoty z dôvodu celospoločenského vývoja, po ďalšom konsolidačnom balíčku a pri stále prítomnej inflácii,“ konštatuje dôvodová správa materiálu.
I napriek týmto vplyvom a mnohým iným neistotám je
cieľom rozpočtovej politiky BSK na roky 2027 - 2029 podľa úradu zabezpečiť štandard poskytovaných služieb, zlepšiť kvalitu života obyvateľov a prispieť k zabezpečeniu sociálno-ekonomického rastu regiónu. Bežné i kapitálové výdavky by mali smerovať do investičných projektov v oblasti sociálnej starostlivosti, vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu či zlepšovania kvality cestnej siete na území Bratislavského kraja.
Medzi priority a ciele kraja tak patrí napríklad energetická obnova vonkajších a vnútorných priestorov školských a sociálnych zariadení či realizácia fotovoltických panelov, ako aj infraštruktúry zariadení stredných odborných škôl, teda kampusov a centier odborného vzdelania a prípravy. Pozornosť chce venovať tiež revitalizácii regionálnych ciest II. a III. triedy a rekonštrukciám a prestavbám mostov, revitalizácii športovísk stredných škôl či rozvoju cyklodopravnej infraštruktúry. Zamerať sa chce tiež na realizáciou úloh z titulu dlhovej služby.
Bratislavský kraj chce investičné projekty realizovať aj z fondov Európskej únie. „V príjmových finančných operáciách sú naplánované cudzie úverové zdroje, prostriedky rezervného fondu a odhadnuté zostatky z roku 2026,“ píše sa ďalej v dôvodovej správe.
Podľa predkladaného návrhu sú príjmové finančné operácie pre rok 2027 plánované vo výške viac ako 40,8 milióna eur, a to prevažne na financovanie investičných výdavkov. Zapojiť do nich plánuje kraj financie rezervného fondu vo výške 30,2 milióna eur, druhú tranžu z úverového rámca v Európskej investičnej banke vo výške desať miliónov eur, ale aj zostatky z minulých rokov či dotáciu z rezortu financií. Zadlženosť BSK sa k 31. decembru 2027 predpokladá na úrovni 28,89 percenta.
Rozpočet BSK na rok 2027 je záväzný, rozpočet na nasledujúce dva roky má informatívny charakter. Programový rozpočet BSK na rok 2027 má 14 programov, 22 podprogramov a 112 prvkov.
„Návrh rozpočtu je tvorený a predkladaný v čase istej neistoty z dôvodu celospoločenského vývoja, po ďalšom konsolidačnom balíčku a pri stále prítomnej inflácii,“ konštatuje dôvodová správa materiálu.
I napriek týmto vplyvom a mnohým iným neistotám je
cieľom rozpočtovej politiky BSK na roky 2027 - 2029 podľa úradu zabezpečiť štandard poskytovaných služieb, zlepšiť kvalitu života obyvateľov a prispieť k zabezpečeniu sociálno-ekonomického rastu regiónu. Bežné i kapitálové výdavky by mali smerovať do investičných projektov v oblasti sociálnej starostlivosti, vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu či zlepšovania kvality cestnej siete na území Bratislavského kraja.
Medzi priority a ciele kraja tak patrí napríklad energetická obnova vonkajších a vnútorných priestorov školských a sociálnych zariadení či realizácia fotovoltických panelov, ako aj infraštruktúry zariadení stredných odborných škôl, teda kampusov a centier odborného vzdelania a prípravy. Pozornosť chce venovať tiež revitalizácii regionálnych ciest II. a III. triedy a rekonštrukciám a prestavbám mostov, revitalizácii športovísk stredných škôl či rozvoju cyklodopravnej infraštruktúry. Zamerať sa chce tiež na realizáciou úloh z titulu dlhovej služby.
Bratislavský kraj chce investičné projekty realizovať aj z fondov Európskej únie. „V príjmových finančných operáciách sú naplánované cudzie úverové zdroje, prostriedky rezervného fondu a odhadnuté zostatky z roku 2026,“ píše sa ďalej v dôvodovej správe.
Podľa predkladaného návrhu sú príjmové finančné operácie pre rok 2027 plánované vo výške viac ako 40,8 milióna eur, a to prevažne na financovanie investičných výdavkov. Zapojiť do nich plánuje kraj financie rezervného fondu vo výške 30,2 milióna eur, druhú tranžu z úverového rámca v Európskej investičnej banke vo výške desať miliónov eur, ale aj zostatky z minulých rokov či dotáciu z rezortu financií. Zadlženosť BSK sa k 31. decembru 2027 predpokladá na úrovni 28,89 percenta.
Rozpočet BSK na rok 2027 je záväzný, rozpočet na nasledujúce dva roky má informatívny charakter. Programový rozpočet BSK na rok 2027 má 14 programov, 22 podprogramov a 112 prvkov.