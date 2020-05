Bratislava 27. mája (TASR) – Obdivovať faunu a flóru Malého Dunaja je možné aj z Korza Zálesie, z oddychovej zóny v obci medzi Ivankou pri Dunaji a Malinovom v Bratislavskom kraji. Drevené mólo s dĺžkou 120 metrov vzniklo v rámci cezhraničného projektu a za prvé mesiace prilákalo už tisícky návštevníkov.



Obec im však odporúča, aby namiesto áut využili radšej cyklotrasy, cyklistický chodník pri Šúrskom kanáli, splav po Malom Dunaji či pešiu turistiku, keďže situácia s parkovaním ešte nie je doriešená.



"Keď sa pozrieme smerom dole po Dunaji, tak je to kvázi prales. Je to taká malá Amazonka v strede Európy, ktorá je plná života. Okrem toho je tu dlhoročná tradícia splavov," hovorí starosta Obce Marián Perger.



Koncepciou stavby je prístavisko, aj korzo má plniť podľa neho dve funkcie. Okrem toho, že má slúžiť pre vodákov a turistov splavujúcich Malý Dunaj na oddych, slúžiť má aj obyvateľom časti Zálesie – Domky, aby sa bezpečne dostali napríklad na autobusovú zastávku mimo frekventovanej cesty.



Pribudol tiež maják, resp. rozhľadňa, ale aj malý amfiteáter pre kultúrne aktivity. "Do budúcna plánujeme vyriešiť i situáciu okolo parkovania,“ poznamenáva Perger. Osadiť plánujú aj pevné stojany na bicykle, v pláne je aj vybudovanie kaviarne či reštaurácie.



Lužné lesy v okolí Malého Dunaja patria do lokality Natura 2000, čiže do sústavy chránených území, kde žijú vzácne a najohrozenejšie živočíšne druhy. Z Korza je možné pozorovať ondatru pižmovú, lysku čiernu, chocholačku vrkočnatú, belušu veľkú, ale i rybárika riečneho, kormorána, labute a kačky. Vodné vtáctvo prináša v jarnom období na svet aj svoje mláďatá, obec preto prosí návštevníkov o citlivejší prístup k vodnému vtáctvu a živočíchom.



Korzo Zálesie je súčasťou cezhraničného projektu Danube Bike and Boat, ktorý sa zameriava na prírodné a kultúrne dedičstvo.