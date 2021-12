Obyvatelia banskobystrického kraja budú cestovať autobusmi zadarmo

Bratislava 30. decembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BKS) pripomína, že od soboty (1. 1.) bude regionálna autobusová doprava v Bratislavskom kraji na mesiac zadarmo. Ide o kompenzáciu pre cestujúcich za výpadky spojov dopravcu Arriva. Bezplatnú regionálnu autobusovú dopravu uhradia z pokuty, ktorú spoločnosti vyrubil kraj za to, že od svojho nástupu nedokázala zabezpečiť dostatok spojov.



"Za každý jeden deň, kedy dopravca nedokázal zabezpečiť obslužnosť, prináleží BSK zmluvná pokuta vo výške 30.000 eur za deň. Za mesiac prevádzky je to 930.000 eur. Približne v tejto sume bude aj výpadok tržieb za mesiac január, ktorý vznikne prepravou zadarmo," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Bezplatný cestovný lístok bude automaticky vygenerovaný tým pravidelným cestujúcim, ktorí mali alebo majú platný predplatný cestovný lístok (električenku) s aspoň jednou regionálnou zónou v termíne od 15. 11. 2021 do 31. 1. 2022. Podmienkou je zakúpenie ďalšej električenky po spustení akcie, ktorá je naplánovaná na jar 2022. Mesiac zadarmo budú mať majitelia 30- a 90-dňového predplatného cestovného lístka, cestujúci s ročnou električenkou získajú dvojmesačný bonus.



Bezplatná doprava sa dotkne len prímestskej autobusovej dopravy. Akcia sa netýka cestujúcich, ktorí sú držiteľmi električeniek len pre zóny 100+101. U ostatných dopravcov v Bratislavskom kraji tak budú musieť mať zakúpený cestovný lístok. Týka sa to mestskej hromadnej dopravy v Bratislave i vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko.



Aktuálna obslužnosť kraja sa pohybuje na úrovni 94 až 95 percent. Súvisí to so zavedením posilneného víkendového režimu, ktorý platí od 20. 12. 2021 do 9. 1. 2022.