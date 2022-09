B.Strýček: Novela zákona o energetike ohrozuje Slovenské elektrárne

Bratislava 26. septembra (TASR) – Vládou schválená novela zákona o energetike, ktorá rozširuje kompetencie štátu v čase energetického núdzového stavu, ohrozuje dostavbu štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO), ale aj bežné fungovanie podniku Slovenské elektrárne. Firme totiž nechcú pre neisté právne prostredie požičať už dohodnutých 400 miliónov eur ani banky, ani majitelia. V extrémnom prípade dokonca hrozí krach spoločnosti, upozornil na stretnutí s novinármi generálny riaditeľ SE Branislav Strýček.



"Ak bude zákon prijatý, hrozí obrovský problém financovať akékoľvek infraštrukturálne projekty v energetike, určite bude problém financovať Slovenské elektrárne ako také," vyhlásil. Prostriedky vo výške 400 až 500 miliónov eur, ktoré spoločnosť potrebuje na dofinancovanie do konca tohto roka, kedy by mal nabehnúť na plný výkon tretí blok EMO, chce žiadať od štátu. Ten je držiteľom 34 % akcií SE.



Okrem hroziaceho konkurzu a zastavenia dostavby štvrtého bloku EMO by podľa Strýčka novela po prípadnom schválení v parlamente poškodila Slovensko v očiach investorov. Návrh sa prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní a definitívne o ňom môžu poslanci Národnej rady (NR) SR rozhodnúť tento týždeň.



Šéf elektrární upozornil, že vláda na základe navrhovaného zákona môže výrobcovi zobrať jeho produkt bez ohľadu na platné obchodné zmluvy a určiť aj cenu, za ktorú ho bude poskytovať. "Nie sú tam určené žiadne podmienky, za akých sa takýto stav môže vyhlásiť. Čiže sa dostávame do absolútnej právnej neistoty," podčiarkol Strýček.



Slovenské elektrárne majú elektrinu na celý budúci rok vypredanú a viac ako polovicu produkcie sa zaviazali dodať zahraničným partnerom. Zmluvy na dodávku elektriny nie je možné podľa právneho názoru spoločnosti zrušiť z dôvodu nariadenia štátu. SE by tak podľa Strýčka museli pre zahraničných zmluvných odberateľov nakúpiť elektrinu za aktuálne ceny od iných výrobcov. To by však stálo približne desať miliárd eur, vyčíslil.



Elektrárne preto zašlú prezidentke, poslancom aj príslušným ministrom list so žiadosťou o zmeny v predloženej legislatíve a o jej prerokovanie s dotknutými organizáciami. Práve časť novely, ktorá umožňuje v stave núdze nariadiť firme dodávky pre určených odberateľov, nebola podľa šéfa elektrární na rozdiel od časti o všeobecnom hospodárskom záujme predmetom pripomienkového konania.



"Je tu veľká pravdepodobnosť, že ak by nám štát nedal pôžičku 400 miliónov eur, môžeme ísť do konkurzu a v prípade, ak bude VHZ uplatnený nad rámec pôvodne dohodnutých 6,15 terawatthodiny (TWh), to takisto znamená konkurz," varoval Strýček. Rovnako by podľa neho museli SE vyhlásiť konkurz v prípade uplatnenia mimoriadneho stavu.