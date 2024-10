Buchová: ECB urobí všetko, aby odstránila prekážky pri fúzii bánk

Riga 2. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) urobí "všetko" pre to, aby odstránila prekážky, ktoré bránia cezhraničným bankovým fúziám v eurozóne. Uviedla to v stredu šéfka bankového dohľadu ECB Claudia Buchová na ekonomickej konferencii SUERF 2024 v Rige. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Talianska UniCredit zvýšila totiž v septembri svoj podiel v nemeckej Commerzbank a nevylúčila ani pokus o jej úplné prevzatie. To sa však nepáči vláde v Berlíne, keďže Commerzbank je druhou najväčšou bankou v krajine a dôležitým pilierom nemeckej ekonomiky.



ECB ako najvyšší orgán dohľadu nad bankovým sektorom eurozóny bude mať posledné slovo o tom, či UniCredit bude môcť zvýšiť svoj podiel vo svojom nemeckom rivalovi tesne pod hranicu 30 %.



Buchová síce nemenovala ani jednu banku, ale jej slová sú ďalším dôkazom podpory centrálnej banky pre takéto kroky. Vyhlásila totiž, že ECB v rámci dohľadu nebude stáť v ceste väčšej cezhraničnej integrácii.



UniCredit začala minulý týždeň rokovať s Commerzbank po tom, ako v nej zvýšila svoj podiel, čo vyvolalo kritiku zo strany banky aj nemeckých politikov, ktorí chcú zachovať nezávislosť veriteľa.



Člen Rady guvernérov ECB a šéf lotyšskej centrálnej banky Martinš Kazaks vo svojom prejave po boku Buchovej upozornil na "tendenciu prijímať rozhodnutia z národnej perspektívy". Podľa neho by však Európa mala mať väčšie banky, ktoré by boli schopné konkurovať na globálnej úrovni.



Guvernér lotyšskej centrálnej banky v tejto súvislosti poznamenal, že "je síce pekné mať národných šampiónov, ale ak je národný šampión svetový trpaslík, nemá významné postavenie v rámci globálnej konkurencieschopnosti".



Niektorí nemeckí politici dúfajú, že ECB, ktorej súhlas je potrebný na akúkoľvek dohodu o fúzii, transakciu zastaví. Predstavitelia bánk vrátane prezidentky ECB Christine Lagardovej však dali jasne najavo, že fúzie považujú za žiaduce.