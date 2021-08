Budaj: Administratívne prejdú Lesy SR pod ŠOP od januára 2022

Na archívnej snímke zelená hranica v NP Poloniny. Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 5. augusta (TASR) - Administratívne prejdú Lesy SR pod správu Štátnej ochrany prírody, ak to poslanci Národnej rady (NR) SR odsúhlasia, od 1. januára 2022. Uviedol to vo štvrtok na brífingu v Humennom šéf Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Ján Budaj (OĽANO).povedal.poznamenal Budaj.Nie je podľa neho žiaden dôvod na to, aby Slovensko nemalo mať také príjmy z turizmu, ako má napríklad susedné Rakúsko.podčiarkol.Nevyužívať turizmus je podľa jeho slov, je to podľa nehopovedal.Ubezpečil, že pri transformácii správy lesov štát nebude nikoho do ničoho nútiť.uviedol.Pokiaľ ide o neštátnych vlastníkov lesných pozemkov, tých sa transformácia podľa Budaja nijako nedotýka. Prevádzkovatelia hotelov a penziónov podľa jeho slov vítajú, ak sa zveľadí infraštruktúra.priblížil.doplnil.Z novely zákona o ochrane prírody, ktorú 2. júla posunuli do druhého čítania poslanci NR SR, vyplýva, že správa štátnych pozemkov v národných parkoch sa má presunúť pod ŠOP SR. Presunom pozemkov pod envirorezort sa má zabezpečiť jednotná správa chránených území. Pre štát nie je podľa návrhu efektívne, ak sa o územie v národnom parku starajú dve štátne organizácie. Plynú z toho zásadné konflikty, pričom ochrana prírody spravidla ustupuje iným záujmom.