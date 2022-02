Budaj: Je dôležité, aby mali občania dosah na tvorbu územného plánu

Bratislava 16. februára (TASR) – Stavebnú legislatívu, ktorá v utorok (15. 2.) prešla v Národnej rade (NR) SR prvým čítaním, nepovažuje minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) za definitívny obraz toho, ako by sa u nás mala meniť. Je podľa neho dôležité dosiahnuť, aby mali občania dosah na tvorbu územného plánu. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii.



"Všetci voláme po zrýchlení procesov, ale nemôžeme podporovať zákon, ktorý by bol v neprospech občanov," uviedol Budaj. Poslanci OĽANO rokovali o tom, ako v druhom čítaní pripraviť pozmeňujúci návrh, ktorý stavebnú legislatívu urobí prijateľnou tak, aby mohli poslanci spokojne hlasovať a aby Slovensko mohlo prijať jej novú podobu.



Z nedostatkov, o ktorých Budaj hovoril, chcel zdôrazniť najmä veci, ktoré sa týkajú samotného prechodu. Podľa neho ide o veľmi citlivú vec. "Občania nebudú mať v obciach stavebné úrady. Diskutujeme o tom, ako má vyzerať tento stavebný centrálny úrad, ktorý má byť štátny. V žiadnom prípade to nebude monokratický neodvolateľný orgán a s tým aj predkladateľ súhlasí," vyhlásil. Pokračoval, že pôjde o bežný úrad štátnej správy, ktorého predstaviteľa bude voliť a odvolávať vláda SR bez akýchkoľvek zdôvodnení.



Budaj pokračoval, že je dôležité dosiahnuť, aby mali občania dosah na tvorbu územného plánu a na tvorbu krajiny. V žiadnom prípade nesmie však schválená legislatíva zostať vychýlená ako legislatíva, ktorá ide proti ľuďom a má slúžiť tým, ktorí investujú.



"Zákony v tejto podobe, ako prešli cez prvé čítanie, sú nastavené príliš prodevelopersky. Sú nastavené tak, aby bolo oveľa jednoduchšie pre developerov a stavebníkov uskutočniť stavby, meniť ich, umiestňovať ich," konštatoval predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO). Uznáva, že developeri majú dôležitú úlohu v hospodárstve a stavebníctvo má dôležitú úlohu v ekonomike, musí to však mať určité hranice. "Musí to fungovať tak, aby občania, mestá a obce mohli do toho hovoriť," povedal.







Poslanci sa budú usilovať o to, aby predkladateľ predložil spomínané zákony a aby nebola narušená účasť verejnosti na procese. "S predkladateľom sme nakoniec dospeli k dohode, ktorú sme včera podpísali," komentoval Budaj. Tá obsahuje viacero plánov o tom, ako v druhom čítaní uspokojiť záujmy verejnosti.



Poslanci pri rokovaniach, ktoré mali aj osobitne, dosiahli odklad zákona najmenej na rok 2024. Aj vynucovanie digitálnych zručností na to, aby ľudia mohli uplatňovať svoje práva a povinnosti v procesoch stavebných zákonov, by sa malo odložiť na rok 2028. Podľa Budaja ide aj tak o ambicióznu predstavu. "Slovensko má veľký hendikep v oblasti digitalizácie a nadobúdania digitálnych zručností. Nielen staršie ročníky, ale aj mladí ľudia. Bude si to vyžadovať prácu verejnoprávnych inštitúcií, škôl a celej spoločnosti, aby sme z analógovej doby mohli odísť aj v oblasti štátnej správy a samosprávy do doby 21. storočia," hovoril.



Upozornil, že s poslancami hnutia OĽANO budú pravidelne informovať o pozmeňujúcom návrhu k stavebnej legislatíve a že chcú spolupracovať s verejnosťou. "S pomocou aj odborníkov a záujmových skupín verejnosti pomôcť vytvoriť taký zákon, za ktorý každý bude môcť zahlasovať," dodal.