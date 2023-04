Budaj: REPowerEU uľahčí procesy v geotermálnej a veternej energii

Bratislava 26. apríla (TASR) - Nová kapitola v pláne obnovy s názvom REPowerEU uľahčí procesy v geotermálnej a veternej energii. Po rokovaní vlády to oznámil dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj.



Doteraz bola prahová hodnota pre geotermálne vrty podľa Budaja prísnejšia ako zaväzovala smernica Európskej únie. Po novom nebude geotermálny vrt do 300 metrov podliehať žiadnemu procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Vrt od 300 do 500 metrov bude mať zisťovacie konanie. Pri geotermálnom vrte, ktorý by mal viac ako 500 metrov, sa bude podliehať riadnemu postupu, priblížil minister.



Slovensko tiež využíva málo veternej energie. "Máme iba päť veterných turbín v dvoch veterných parkoch s celkovým výkonom 3,1 megawattu, čo je málo," podotkol Budaj. Vysvetlil, že odteraz nebude každá veterná elektráreň s výkonom do 0,1 megawattu podliehať procesu EIA. Od 0,1 do jedného megawattu prebehne zisťovacie konanie, ktoré podľa šéfa envirorezortu neprekročí tri mesiace. Pre veterné turbíny s výkonom väčším ako jeden megawatt bude povinný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. To by nemalo prekročiť osem mesiacov.



Budaj zároveň uviedol, že sa pripravujú oblasti, kde sa budú dať postaviť veterné parky. Lokality na tento typ energie sa hľadajú na východnom Slovenku. Táto oblasť podľa dočasne povereného ministra hospodárstva Karla Hirmana nutne potrebuje ďalšie energetické zdroje, ktorých podstatnú časť majú tvoriť obnoviteľné zdroje energie.



"Veterná energetika sa bude uberať systémovým spôsobom tak, aby sme splnili podmienky ekológov a malo to energetický zmysel, a aby to bolo funkčné," povedal Hirman.



Šéf envirorezortu tiež priblížil, že sa bude pokračovať aj v energetických úsporách rodinných domov. Výzva má byť zacielená na tých, ktorí trpia energetickou chudobou. Pôjde na to 50 miliónov eur. "Po veľkom úspechu nedávnej výzvy, ktorá bola všeobecná, tak myslíme aj na rodiny, ktoré sú v ohrození energetickej chudoby. Dostanú novú výzvu na zateplenie a ďalšie opatrenia, ktoré súvisia so zlepšením energetickej bilancie rodinných domov," skonštatoval.