Budaj: VD Gabčíkovo si napriek rozporom pri výstavbe plní svoju úlohu

Bratislava/Gabčíkovo 23. novembra (TASR) – Vodné dielo (VD) Gabčíkovo si v súčasnosti napriek rozporom, ktoré sprevádzali jeho výstavbu, plní svoju úlohu tým, že dodáva elektrickú energiu a stabilizuje tok Dunaja. V utorok to pri oficiálnom uvedení rekonštruovanej pravej plavebnej komory do prevádzky povedal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Výhrady voči prehradeniu Dunaja mali v minulosti niektorí ekológovia a od dokončenia druhého stupňa vodného diela v Nagymarosi definitívne odstúpila v roku 1992 maďarská vláda.



"Vodné dielo Gabčíkovo napriek rozporom, ktoré sprevádzali jeho výstavbu, si dnes plní svoju úlohu, dodáva elektrickú energiu, stabilizuje vodný tok," povedal Budaj. Zdôraznil, že vodné dielo je treba pre jeho optimálne využívanie po niekoľkých desaťročiach zrekonštruovať. V súčasnosti je ukončená rekonštrukcia pravej plavebnej komory a do konca budúceho roka by mala byť dokončená aj ľavá.







Druhou časťou rekonštrukcie vodného diela je výmena generátorov, ktoré by mali zvýšiť efektivitu výroby elektrickej energie. Gabčíkovo s inštalovaným výkonom 720 megawattov dodáva do elektrickej siete približne desatinu spotrebovanej energie na Slovensku. Minister pripomenul, že ide o zelenú energiu, ktorá nezvyšuje uhlíkovú stopu.



S rekonštrukciou prvej plavebnej komory začala štátna Vodohospodárska výstavba v roku 2019. Práce sú realizované v rámci európskeho projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo a rekonštrukcia si vyžiada 165 miliónov eur prevažne z fondov EÚ.



Najviditeľnejšou premenou v rámci modernizácie pravej plavebnej komory prešli horné a dolné vráta plavebnej komory. Vráta musia vydržať obrovský tlak vody, keďže rozdiel hladín medzi hornou a dolnou vodou v odpadovom kanáli je približne 22 metrov. V prípade dolných vrát ide o oceľovú konštrukciu s dvoma krídlami, ktorej jedno krídlo váži približne 550 ton. V rámci modernizácie boli okrem dolných vrát vymenené aj horné vráta.