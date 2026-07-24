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Bude tankovanie ešte drahšie? Toto hovorí analytik
Na ceny pohonných látok podľa analytika čoraz viac vplýva situácia na trhu s rafinovanými produktmi.
Autor TASR
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Bratislava 24. júla (TASR) - Tlak na rast cien pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcom týždni. Podľa analytika finančných trhov XTB Ondreja Greguša to naznačujú vyššie ceny ropy a rast veľkoobchodných cien pohonných látok v Európe. Zároveň upozornil, že benzín aj nafta sú na Slovensku lacnejšie ako v Česku a Rakúsku.
„Cena ropy Brent sa momentálne pohybuje okolo 94 dolárov (82,51 eura) za barel (159 litrov), čo je takmer o 15 % viac ako pred týždňom. Trh naďalej podporuje zvýšená geopolitická riziková prirážka spojená s napätím na Blízkom východe, ktorá zatiaľ neumožňuje výraznejšiu korekciu cien,“ priblížil Greguš. Upozornil, že obavy sa už netýkajú len Hormuzského prielivu, ale rastúce napätie zasahuje aj Červené more a prieliv Báb al-Mandab. Tie spolu s Hormuzom a Čiernym morom patria medzi najvýznamnejšie námorné trasy svetového obchodu s energiami.
Na ceny pohonných látok však podľa analytika čoraz viac vplýva situácia na trhu s rafinovanými produktmi. Veľkoobchodné ceny benzínu aj nafty v Európe pokračovali v raste, pričom výraznejšie zdražela motorová nafta. Dôvodom sú nielen vyššie ceny ropy, ale aj obmedzené rafinérske kapacity a napätejšia ponuka na trhu s palivami počas letnej motoristickej sezóny.
Napriek zdražovaniu zostávajú ceny na Slovensku nižšie ako v Česku a Rakúsku. Liter benzínu stojí na Slovensku v priemere 1,713 eura, v Česku 1,720 eura a v Rakúsku 1,833 eura. Pri nafte je rozdiel výraznejší. Na Slovensku stojí liter 1,668 eura, v Česku 1,707 eura a v Rakúsku 1,931 eura. Slovenskí vodiči tak pri nafte platia približne o štyri centy menej než českí a až o 26 centov menej než rakúski motoristi.
(1 EUR = 1,1392 USD)
„Cena ropy Brent sa momentálne pohybuje okolo 94 dolárov (82,51 eura) za barel (159 litrov), čo je takmer o 15 % viac ako pred týždňom. Trh naďalej podporuje zvýšená geopolitická riziková prirážka spojená s napätím na Blízkom východe, ktorá zatiaľ neumožňuje výraznejšiu korekciu cien,“ priblížil Greguš. Upozornil, že obavy sa už netýkajú len Hormuzského prielivu, ale rastúce napätie zasahuje aj Červené more a prieliv Báb al-Mandab. Tie spolu s Hormuzom a Čiernym morom patria medzi najvýznamnejšie námorné trasy svetového obchodu s energiami.
Na ceny pohonných látok však podľa analytika čoraz viac vplýva situácia na trhu s rafinovanými produktmi. Veľkoobchodné ceny benzínu aj nafty v Európe pokračovali v raste, pričom výraznejšie zdražela motorová nafta. Dôvodom sú nielen vyššie ceny ropy, ale aj obmedzené rafinérske kapacity a napätejšia ponuka na trhu s palivami počas letnej motoristickej sezóny.
Napriek zdražovaniu zostávajú ceny na Slovensku nižšie ako v Česku a Rakúsku. Liter benzínu stojí na Slovensku v priemere 1,713 eura, v Česku 1,720 eura a v Rakúsku 1,833 eura. Pri nafte je rozdiel výraznejší. Na Slovensku stojí liter 1,668 eura, v Česku 1,707 eura a v Rakúsku 1,931 eura. Slovenskí vodiči tak pri nafte platia približne o štyri centy menej než českí a až o 26 centov menej než rakúski motoristi.
(1 EUR = 1,1392 USD)