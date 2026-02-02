< sekcia Ekonomika
Budějovický Budvar prekonal vlani v predaji ďalší rekord
Česká pivovarnícka spoločnosť Budějovický Budvar predala vlani takmer 1,95 milióna hektolitrov piva.
Praha 2. februára (TASR) - Česká pivovarnícka spoločnosť Budějovický Budvar predala vlani takmer 1,95 milióna hektolitrov piva. Zaznamenala tak nový rekord, aj keď tempo rastu oproti roku 2024 bolo iba mierne.
Podľa serveru iDNES.cz predal Budějovický Budvar v roku 2025 celkovo 1,946 milióna hektolitrov piva. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje rast o 1 %, pričom sa darilo najmä ležiakom, kde rast predaja dosiahol takmer 17 %.
Predaj Budvaru tak vzrástol tretí rok po sebe. Na českom trhu zvýšila firma objem predaja oproti roku 2024 o viac než 3 %. Spoločnosť zaznamenala rast ako v maloobchodnom predaji, tak aj v hoteloch, reštauráciách či baroch.
Výrazný rast zaznamenal predaj piva v plechovkách. „Na domácom trhu vzrástol medziročne o štvrtinu, zatiaľ čo predaje vo fľašiach zostali stabilné,“ povedala hovorkyňa Budvaru Barbora Povišerová.
Zvýšil sa aj zahraničný predaj piva v plechovkách, konkrétne o viac než 6 %. V prípade sudových a tankových dodávok predaj vzrástol takmer o 3 %, dodala spoločnosť.
