Budeme s Českom spolupracovať na vývoji výletných vodíkových lodí

Košice 10. októbra (TASR) – Spoločný vývoj vodíkových lodí v cestovnom ruchu bude súčasťou medzinárodnej spolupráce Košického samosprávneho kraja (KSK) a českého Moravsko-sliezskeho kraja, ktorú v pondelok schválili košickí krajskí poslanci. Spolupráca bude zahŕňať aj výmenu skúseností pri využití vodíkových dopravných prostriedkov, oblasť energetiky či rozvoj inovačného ekosystému.



Ako informoval Úrad KSK, oba regióny majú v novom programovom období záujem o rozvoj vodíkových technológií a zapájajú sa do Fondu na spravodlivú transformáciu, čo je nástroj Európskej únie (EÚ) na poskytnutie podpory územiam, ktoré čelia sociálnoekonomickým výzvam.



K reálnej spolupráci podľa predsedu KSK Rastislava Trnku dochádza už druhý rok. V cestovnom ruchu sa Košický kraj inšpiroval českým regiónom, ktorý na priehrade Slezská Harta zaviedol elektrickú loď. Zámerom je podporiť zelený cestovný ruch na východe Slovenska rovnakou aktivitou. "Chceme spoločne vyvinúť a dať do užívania výletné vodíkové lode. Jedna by jazdila na Slezskej Harte a jedna u nás, buď na Ružíne alebo na Zemplínskej šírave. Pri spolupráci ide aj o širšiu oblasť cestovného ruchu, environmentalistiky, energetiky aj sféry inovačných centier," povedal Trnka pre TASR.



Zostrojenie prototypu vodíkovej lode má odborne zastrešiť Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Spolupráca pri vývoji vodíkových lodí je definovaná od výskumnej časti až po jej implementáciu.