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Budimex je po rozšírení D1 a križovatke D1/D4 pripravený stavať ďalej
Oblastný riaditeľ Budimexu pre Slovensko Pavel Zuzula uviedol, že spoločnosť Dopravoprojekt bola schopná preprojektovať ich vlastné riešenia a pretaviť ich do tohto diela.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Poľská stavebná spoločnosť Budimex, ktorá rozšírila diaľnicu D1 v úseku Bratislava - Triblavina a vybudovala križovatku D1 a D4, má záujem pokračovať aj v realizácii iných stavieb na Slovensku. „Budimex je pripravený stavať ďalej pre Slovensko, so slovenskými partnermi a pre ľudí, aby im táto infraštruktúra slúžila každý deň,“ potvrdil v nedeľu na odovzdávaní kompletnej križovatky D1 a D4 člen predstavenstva tejto spoločnosti Cezary Lysenko.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Budimexu Artur Popko v súvislosti s dokončením diaľničnej stavby pri Bratislave informoval, že výstavbu tohto kľúčového dopravného uzla zvládli v plnej prevádzke vďaka úzkej spolupráci s investorom (Národnou diaľničnou spoločnosťou) a profesionalite slovenských dodávateľov. „Ukázali sme, že dokážeme úspešne realizovať významné projekty aj na Slovensku,“ dodal.
Oblastný riaditeľ Budimexu pre Slovensko Pavel Zuzula uviedol, že spoločnosť Dopravoprojekt bola schopná preprojektovať ich vlastné riešenia a pretaviť ich do tohto diela. „Dúfam, že toto nie je posledná veľká infraštruktúrna stavba na území Bratislavy na dlhé obdobie. Sme všetci pripravení a veľmi sa tešíme na projekt tunela Karpaty,“ poznamenal.
Pripravovaná stavba diaľničného tunela Karpaty v dĺžke takmer 11 kilometrov by mala prepojiť bratislavskú Raču a Záhorskú Bystricu na severnej časti obchvatu Bratislavy na diaľnici D4.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Budimexu Artur Popko v súvislosti s dokončením diaľničnej stavby pri Bratislave informoval, že výstavbu tohto kľúčového dopravného uzla zvládli v plnej prevádzke vďaka úzkej spolupráci s investorom (Národnou diaľničnou spoločnosťou) a profesionalite slovenských dodávateľov. „Ukázali sme, že dokážeme úspešne realizovať významné projekty aj na Slovensku,“ dodal.
Oblastný riaditeľ Budimexu pre Slovensko Pavel Zuzula uviedol, že spoločnosť Dopravoprojekt bola schopná preprojektovať ich vlastné riešenia a pretaviť ich do tohto diela. „Dúfam, že toto nie je posledná veľká infraštruktúrna stavba na území Bratislavy na dlhé obdobie. Sme všetci pripravení a veľmi sa tešíme na projekt tunela Karpaty,“ poznamenal.
Pripravovaná stavba diaľničného tunela Karpaty v dĺžke takmer 11 kilometrov by mala prepojiť bratislavskú Raču a Záhorskú Bystricu na severnej časti obchvatu Bratislavy na diaľnici D4.