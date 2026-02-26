< sekcia Ekonomika
Budova internátu v Trenčíne sa zmenila na centrum denných aktivít
Východiskom zriadiť priestory na ambulantné sociálne služby na komunitnej úrovni bola potreba rozmiestniť klientov DSS do viacerých nízkokapacitných zariadení rodinného typu.
Autor TASR
Trenčín 26. februára (TASR) - Chátrajúca budova bývalého stredoškolského internátu na Piaristickej ulici v Trenčíne sa po rekonštrukcii za 2,6 milióna eur zmenila na centrum denných aktivít pre osoby s mentálnym, duševným a iným zdravotným postihnutím. V rámci projektu deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb (DSS) v Adamovských Kochanovciach poskytne ambulantné sociálne služby 30 klientom. Informovala o tom Andrea Dohňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
Východiskom zriadiť priestory na ambulantné sociálne služby na komunitnej úrovni bola potreba rozmiestniť klientov DSS do viacerých nízkokapacitných zariadení rodinného typu. TSK z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR podporil vybudovanie piatich samostatných projektov v súvislosti s deinštitucionalizáciou sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach v celkovej hodnote 8,5 milióna eur.
Rekonštrukciou priestorov bývalého internátu kraj vytvoril podmienky na poskytovanie ambulantných sociálnych služieb a rozšíril spektrum sociálnych služieb v regióne o rehabilitačné stredisko. TSK zároveň plní ďalší z významných cieľov deinštitucionalizácie - zabezpečovanie dostupnosti komunitných služieb a podporuje zotrvanie občana v prirodzenom prostredí.
„Novovybudované centrum bude fungovať v režime denného stacionára, navštevovať ho môžu klienti s rodinami. Zabezpečená bude komplexná denná starostlivosť. Hlavným cieľom deinštitucionalizácie sociálnych služieb v regióne, konkrétne v prípade zariadenia v Adamovských Kochanovciach, je prechod z veľkokapacitného ústavného zariadenia na komunitný spôsob poskytovania služieb,” doplnil predseda TSK Jaroslav Baška.
Objekt je kompletne zrekonštruovaný a bezbariérový. V priestoroch vznikli spoločná hala, denná miestnosť, keramická a textilná dielňa, jedáleň s tréningovou bezbariérovou kuchyňou, oddychová miestnosť a rehabilitačná časť. Súčasťou sú aj terapeutické izby či zázemie pre rodiny klientov. Prechod do komunitných sociálnych služieb čaká klientov v najbližších mesiacoch.
Proces deinštitucionalizácie DSS Adamovské Kochanovce zahŕňa postupnú kolaudáciu piatich nových objektov v Trenčíne a okolitých obciach. Súčasťou infraštruktúry sú okrem nového centra aj menšie ubytovacie jednotky, každá s kapacitou 12 klientov. Komunitné domčeky sú bezbariérové a navrhnuté ako samostatné bytové jednotky s vlastnými kuchynkami a jedálňami.
