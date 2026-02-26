Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. február 2026Meniny má Zlatica
< sekcia Ekonomika

Budova internátu v Trenčíne sa zmenila na centrum denných aktivít

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Východiskom zriadiť priestory na ambulantné sociálne služby na komunitnej úrovni bola potreba rozmiestniť klientov DSS do viacerých nízkokapacitných zariadení rodinného typu.

Autor TASR
Trenčín 26. februára (TASR) - Chátrajúca budova bývalého stredoškolského internátu na Piaristickej ulici v Trenčíne sa po rekonštrukcii za 2,6 milióna eur zmenila na centrum denných aktivít pre osoby s mentálnym, duševným a iným zdravotným postihnutím. V rámci projektu deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb (DSS) v Adamovských Kochanovciach poskytne ambulantné sociálne služby 30 klientom. Informovala o tom Andrea Dohňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Východiskom zriadiť priestory na ambulantné sociálne služby na komunitnej úrovni bola potreba rozmiestniť klientov DSS do viacerých nízkokapacitných zariadení rodinného typu. TSK z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR podporil vybudovanie piatich samostatných projektov v súvislosti s deinštitucionalizáciou sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach v celkovej hodnote 8,5 milióna eur.

Rekonštrukciou priestorov bývalého internátu kraj vytvoril podmienky na poskytovanie ambulantných sociálnych služieb a rozšíril spektrum sociálnych služieb v regióne o rehabilitačné stredisko. TSK zároveň plní ďalší z významných cieľov deinštitucionalizácie - zabezpečovanie dostupnosti komunitných služieb a podporuje zotrvanie občana v prirodzenom prostredí.

Novovybudované centrum bude fungovať v režime denného stacionára, navštevovať ho môžu klienti s rodinami. Zabezpečená bude komplexná denná starostlivosť. Hlavným cieľom deinštitucionalizácie sociálnych služieb v regióne, konkrétne v prípade zariadenia v Adamovských Kochanovciach, je prechod z veľkokapacitného ústavného zariadenia na komunitný spôsob poskytovania služieb,” doplnil predseda TSK Jaroslav Baška.

Objekt je kompletne zrekonštruovaný a bezbariérový. V priestoroch vznikli spoločná hala, denná miestnosť, keramická a textilná dielňa, jedáleň s tréningovou bezbariérovou kuchyňou, oddychová miestnosť a rehabilitačná časť. Súčasťou sú aj terapeutické izby či zázemie pre rodiny klientov. Prechod do komunitných sociálnych služieb čaká klientov v najbližších mesiacoch.

Proces deinštitucionalizácie DSS Adamovské Kochanovce zahŕňa postupnú kolaudáciu piatich nových objektov v Trenčíne a okolitých obciach. Súčasťou infraštruktúry sú okrem nového centra aj menšie ubytovacie jednotky, každá s kapacitou 12 klientov. Komunitné domčeky sú bezbariérové a navrhnuté ako samostatné bytové jednotky s vlastnými kuchynkami a jedálňami.
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

Prieskum: Voľby by vo februári vyhralo PS, nasleduje Smer-SD