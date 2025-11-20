< sekcia Ekonomika
Budova martinského gymnázia má novú extenzívnu vegetačnú strechu
Stála 116. 000 eur.
Autor TASR
Martin 20. novembra (TASR) - Na budove Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine vznikla nová extenzívna vegetačná strecha za 116.000 eur. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová. Nová vegetačná strecha nahradila pôvodný strešný plášť a prináša ekologické riešenia, ktoré zvýšia tepelnoizolačné vlastnosti budovy a prispejú k efektívnejšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou.
Budova gymnázia bola pôvodne postavená v roku 1936, súčasnú podobu získala modernizačnými úpravami v 70. rokoch. „Predmetom rekonštrukcie bola kompletná asanácia pôvodných vrstiev strechy až po jej nosnú konštrukciu a následná realizácia extenzívnej strechy,“ priblížil riaditeľ odboru investícií Úradu ŽSK Peter Mrvečka.
Doplnil, že súčasťou projektu bolo zateplenie strešného plášťa, zvýšenie atiky jej novým oplechovaním, realizácia nových strešných vpustí a odvodňovacích prvkov, inštalácia nového bleskozvodu či úprava výlezu na strechu. Zhotoviteľom stavebných prác, ktoré trvali od júna do novembra, bol POH - registrovaný sociálny podnik zo Zvolena.
Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej sú zelené strechy ekologickou, modernou a funkčnou odpoveďou na výzvy dnešnej doby. „Pomáhajú znižovať teploty v mestách, zadržiavať dažďovú vodu a zlepšovať kvalitu ovzdušia. Teší ma, že aj v školských budovách prinášame riešenia, ktoré sú šetrné k prírode a prínosné pre budúce generácie,“ uviedla Jurinová.
Upozornila, že s ekologickým riešením pre nakladanie s dažďovou vodou ŽSK v tomto roku finišuje aj na Strednej športovej škole v Žiline prostredníctvom zdrojov z Programu Slovensko 2021 - 2027. „Tento rok sme taktiež podali projekty na realizáciu dvoch zelených extenzívnych striech do výzvy vyhlásenej ministerstvom životného prostredia. Ide o realizáciu zelených extenzívnych striech v centrách sociálnych služieb Letokruhy Žilina a Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach. Modro-zelené opatrenia tiež zapracovávame v rámci projektovej prípravy aj do ďalších projektov, za všetky možno spomenúť pripravované stredoškolské kampusy v Bytčici a Ružomberku,“ uzavrela Jurinová.
