Budova mestského úradu v Nitre bude energeticky úspornejšia
Uvádza sa to v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Autor TASR
Nitra 12. marca (TASR) - Budova Mestského úradu v Nitre prejde modernizáciou. Jej cieľom je zvýšenie energetickej efektívnosti objektu. Uvádza sa to v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Zmluva nadobudla účinnosť 5. marca, celková výška oprávnených výdavkov na projekt je 403.405,20 eura. „Dátum začiatku realizácie je marec 2026, termín ukončenia je máj 2026,“ konštatuje sa v zmluve.
Projekt zahŕňa technické riešenia na úsporu energií, zateplenie a inováciu technológií. „Počíta tiež s modernizáciou vnútorného osvetlenia, inštaláciou termostatických hlavíc a s ďalšími opatreniami na zvýšenie energetickej hospodárnosti,“ píše sa v zmluve.
