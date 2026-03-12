Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Budova mestského úradu v Nitre bude energeticky úspornejšia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Uvádza sa to v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Autor TASR
Nitra 12. marca (TASR) - Budova Mestského úradu v Nitre prejde modernizáciou. Jej cieľom je zvýšenie energetickej efektívnosti objektu. Uvádza sa to v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Zmluva nadobudla účinnosť 5. marca, celková výška oprávnených výdavkov na projekt je 403.405,20 eura. „Dátum začiatku realizácie je marec 2026, termín ukončenia je máj 2026,“ konštatuje sa v zmluve.

Projekt zahŕňa technické riešenia na úsporu energií, zateplenie a inováciu technológií. „Počíta tiež s modernizáciou vnútorného osvetlenia, inštaláciou termostatických hlavíc a s ďalšími opatreniami na zvýšenie energetickej hospodárnosti,“ píše sa v zmluve.
