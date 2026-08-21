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< sekcia Ekonomika

Budova Strednej školy dopravnej v Žiline bude mať novú strechu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Rekonštrukcia zlepší technický stav budovy.

Autor TASR
Žilina 21. augusta (TASR) - V areáli Strednej odbornej školy dopravnej na Rosinskej ceste v Žiline sa začala rekonštrukcia strechy budovy A. Ako informoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) na sociálnej sieti, do projektu ako zriaďovateľ investuje 246.000 eur.

„Pôvodnú asfaltovú šindľovú krytinu nahradí nová falcovaná plechová krytina. Súčasťou rekonštrukcie bude aj obnova súvisiacich častí strechy, klampiarskych prvkov a interiérov podkrovia,“ priblížil ŽSK.

Doplnil, že rekonštrukcia zlepší technický stav budovy a vytvorí kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie žiakov aj prácu zamestnancov školy.
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