Budovanie ultrarýchlych nabíjačiek pri diaľniciach zabezpečí MH Invest

Bratislava 5. marca (TASR) - Prijímateľom prostriedkov z plánu obnovy určených na vybudovanie ultrarýchlych nabíjacích bodov (UFC) pri diaľniciach a rýchlostných cestách zaradených do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) bude štátna spoločnosť MH Invest. Ten by mal zabezpečiť prostredníctvom koncesionárov aj vybudovanie a prevádzkovanie týchto nabíjacích bodov pre elektromobily a elektrické nákladné automobily. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.



Prvú etapu budovania ultrarýchlych nabíjačiek, ktorou je budovanie vysokonapäťových vedení a transformátorov k vybraným lokalitám, zabezpečia distribučné spoločnosti ZSE, SSE a VSE. Vlastnú výstavbu a prevádzku potom zrealizujú koncesionári, ktorí uspejú vo verejnom obstarávaní. Výsledkom by malo byť vybudovanie minimálne 228 ultrarýchlych nabíjacích bodov s výkonom 300 kilowattov (kW) pre osobné automobily a 400 kW pre elektrické nákladné autá.



Podľa schváleného materiálu by malo byť verejné obstarávanie zrealizované v 2. až 4. štvrťroku 2025 a výstavba nabíjačiek by mala byť ukončená do polovice budúceho roka.



Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) pripomenula, že Slovensko, ako súčasť siete TEN-T, zohráva dôležitú úlohu v medzinárodnej doprave. "Vybudovanie UFC staníc posilní jeho integráciu do európskeho systému nabíjacej infraštruktúry a zvýši konkurencieschopnosť v oblasti ekologickej mobility," dodala Saková.