Nitra 2. júna (TASR) - Administratívnu budovu Krajského súdu v Nitre čaká rekonštrukcia a modernizácia. Súd vyhlásil verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Predpokladaná hodnota zákazky je 6.528.342 eur bez DPH. Vyplýva to z dokumentov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 30. júna. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.



Predmetom modernizácie je existujúca budova Krajského súdu v Nitre na Štúrovej ulici. Budova je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako mestský palác so zaužívaným názvom Justičný palác. Objekt bol postavený v rokoch 1901 až 1903, s vykonanými zmenami v rokoch 1990 až 2002 a 2014. V súčasnosti je využívaný ako sídlo Krajského súdu v Nitre a Okresného súdu Nitra. Stavebné práce budú prebiehať počas plnej prevádzky týchto súdov.



Stavebné práce budú zahŕňať rekonštrukciu hlavnej budovy súdu a dostavbu nevyužitých podkrovných priestorov pre potreby administratívnej prevádzky súdu, ktorá zabezpečí rozšírenie administratívnej kapacity budovy.