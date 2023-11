Budovu SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku zrekonštruovali

Kežmarok 28. novembra (TASR) - Hlavnú budovu Strednej odbornej školy (SOŠ) agropotravinárskej a technickej na ulici Kušnierska brána v Kežmarku zrekonštruovali za 3,9 milióna eur. Otvorili tam tiež nové konferenčné centrum. Postupne tak ide do finále veľký projekt zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry školy v rámci iniciatívy Catching-up Regions (CURI). Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová s tým, že súčasťou projektu bola aj výstavba nového moderného areálu minifarmy v lokalite Pradiareň a tiež rekonštrukcia pracoviska v Rakúsoch.



"V Kežmarku sme spoločným úsilím a vďaka európskym zdrojom vybudovali moderné centrum pre agro a gastrosektor či pre budúcich veterinárov a operátorov. Národnou kultúrnou pamiatkou na Kušnierskej bráne projekt završujeme," skonštatoval predseda PSK Milan Majerský. Celkové náklady na modernizáciu SOŠ sú vo výške 10,5 milióna eur, pričom 8,1 milióna eur sú investície do stavebnej časti a ďalších 2,3 milióna eur do materiálno-technického vybavenia objektov. PSK ako zriaďovateľ školy ho financuje cez Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných zdrojov na úrovni 1,6 milióna eur.



Rekonštrukcia hlavnej budovy, ktorá je od roku 1956 národnou kultúrnou pamiatkou, bola rozdelená do dvoch etáp. Zahŕňala opravu strechy, obnovu fasády, kanalizácie, rozvodov i oplotenia a tiež interiéru. Pribudlo moderné konferenčné centrum s priechodom, vybavenie odborných učební a laboratórií, obnovilo sa zázemie telocvične i vznikol originálny študentský park.



Riaditeľ školy Stanislav Marhefka upozornil, že na obnovu čakali 29 rokov. "Do konca roka ešte dovybavíme laboratóriá a tri triedy, kde budú odborné učebne. Potom nám ostáva to tu udržiavať, prípadne zveľaďovať, a najmä pritiahnuť mladých, respektíve nadchnúť budúcu generáciu k vzdelávaniu v odborných predmetov," zdôraznil.



Rekonštrukcia bola podľa Majerského viac ako zaujímavá aj vzhľadom na historický akcent budovy. Zachovalo sa napríklad historické zábradlie a počas prác v parku objavili aj vzácne archeologické fragmenty bývalého opevnenia mesta - jeho brány.



Kežmarská stredná škola je zameraná najmä na vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva a navštevuje ju dohromady približne 550 žiakov. Do konca roka dovybavia aj budovy v Rakúsoch a na Pradiarni. Okrem iného tam pribudne nové gastrozariadenie a poľnohospodárska technika, vybavenie pitevne či vyšetrovne zvierat a nové zariadenia pre spracovanie plastov.



Expertka Svetovej banky Andrea Hagovská upozornila, že tento výsledok by nebolo možné docieliť bez spolupráce PSK, Svetovej banky a podpory Európskej komisie. "Iniciatíva CURI prináša do stredného odborného školstva na Slovensku nový impulz prostredníctvom investícií do modernizácie, inovácií, zlepšenia kvality a infraštruktúry odborného vzdelávania a prípravy," skonštatovala.