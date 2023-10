Budovy pre budúcnosť: Budúca vláda by mala zlepšiť čerpanie eurofondov

Bratislava 5. októbra (TASR) - Budúca vláda by pri programovom vyhlásení mala myslieť na priority stavebného sektora a zefektívnenie čerpania eurofondov, nakoľko stavebníctvu hrozí prepad. Pomôcť by mali štátne inštitúcie a účinnejšie procesy podpory programov obnovy budov. Vyhlásila to vo štvrtok platforma Budovy pre budúcnosť.



"Nemôžeme si ako krajina opakovane dovoliť prepadnutie miliónov eur z nevyčerpaných eurofondov a zdržiavať implementáciu projektov, ktoré dlhodobo vedia pomôcť zlepšiť kvalitu života a znížiť účty za energie, akými obnovy budov sú. Návod, ako zefektívniť čerpanie eurofondov, vypracovala úradnícka vláda a považujeme za dôležité, aby ich nová vláda v čo najväčšej miere implementovala," objasnila riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.



Analytik platformy Richard Paksi dodal, že základom kvalitných projektov je podpora predprojektovej prípravy, ktorá podľa neho na Slovensku chýba. Preto považujú za jedno z najdôležitejších odporúčaní vytvorenie fondu na predprojektovú prípravu minimálne za 50 miliónov eur ročne.



Platforma taktiež uviedla, že toto opatrenie bude podľa vlády odborníkov zamerané na podporu financovania počiatočnej fázy a realizácie strategických projektov s preplatením vynaložených prostriedkov.



"Podporu predprojektovej prípravy a technickej asistencie vnímame ako dôležitú už dlhšie a je súčasťou aj našich odporúčaní pre verejné politiky," uzavrela Nikodemová.