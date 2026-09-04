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Budovy pre budúcnosť kritizujú posun ďalšieho kola Obnov dom mini plus
Podľa združenia je zároveň výzva jedným z mála nástrojov, ktorým môže štát rýchlo podporiť domácu ekonomiku, stavebné firmy, remeselníkov a zamestnanosť priamo v regiónoch.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Posun ďalšieho kola programu Obnov dom mini plus na január 2027 zbytočne brzdí obnovu slovenských domov a spolu s ňou aj stavebný sektor. Posun termínu bez adekvátnej komunikácie zároveň ohrozuje dôveru v program. Zduženie Budovy pre budúcnosť to v piatok uviedlo v reakcii na medializované informácie, že pôvodne avizovaný septembrový termín sa posunul na január.
„Ľudia sa prostredníctvom bilbordovej kampane a odpovedí na otázky médií dozvedajú, že na podporu si budú musieť počkať až do januára. Takýto postup ohrozuje dôveru v program a nie je v súlade s tým, čo by mala mať úspešná dotačná schéma vo svojej DNA - predvídateľnosť, transparentnosť a kontinuitu financovania bez dlhých období neistoty a odmlky,“ skonštatovalo združenie.
Podľa združenia je zároveň výzva jedným z mála nástrojov, ktorým môže štát rýchlo podporiť domácu ekonomiku, stavebné firmy, remeselníkov a zamestnanosť priamo v regiónoch. Vyčíslilo, že každých 100 miliónov eur investovaných do obnovy rodinných domov môže vygenerovať približne 350 miliónov eur ekonomickej aktivity a podporiť asi 5800 pracovných miest. „Práve v čase, keď sa slovenská ekonomika spomaľuje a stavebníctvo čelí nedostatku zákaziek, by preto štát mal takéto investície urýchľovať, nie ich politickými rozhodnutiami odsúvať,“ dodalo.
Pre dlhodobý úspech programu je zároveň podľa združenia kľúčové, aby podpora obnovy nefungovala systémom štart - stop - čakanie, ale ako stabilný a predvídateľný program, na ktorý sa domácnosti aj firmy môžu spoľahnúť. Vyzdvihlo tiež, že ak by platil septembrový termín, niektoré podporované opatrenia by sa už stihli zrealizovať a domácnosti tak mohli počas vykurovacej sezóny ušetriť.
„Ľudia sa prostredníctvom bilbordovej kampane a odpovedí na otázky médií dozvedajú, že na podporu si budú musieť počkať až do januára. Takýto postup ohrozuje dôveru v program a nie je v súlade s tým, čo by mala mať úspešná dotačná schéma vo svojej DNA - predvídateľnosť, transparentnosť a kontinuitu financovania bez dlhých období neistoty a odmlky,“ skonštatovalo združenie.
Podľa združenia je zároveň výzva jedným z mála nástrojov, ktorým môže štát rýchlo podporiť domácu ekonomiku, stavebné firmy, remeselníkov a zamestnanosť priamo v regiónoch. Vyčíslilo, že každých 100 miliónov eur investovaných do obnovy rodinných domov môže vygenerovať približne 350 miliónov eur ekonomickej aktivity a podporiť asi 5800 pracovných miest. „Práve v čase, keď sa slovenská ekonomika spomaľuje a stavebníctvo čelí nedostatku zákaziek, by preto štát mal takéto investície urýchľovať, nie ich politickými rozhodnutiami odsúvať,“ dodalo.
Pre dlhodobý úspech programu je zároveň podľa združenia kľúčové, aby podpora obnovy nefungovala systémom štart - stop - čakanie, ale ako stabilný a predvídateľný program, na ktorý sa domácnosti aj firmy môžu spoľahnúť. Vyzdvihlo tiež, že ak by platil septembrový termín, niektoré podporované opatrenia by sa už stihli zrealizovať a domácnosti tak mohli počas vykurovacej sezóny ušetriť.