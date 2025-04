Budovy pre budúcnosť: Majitelia domov sa púšťajú do renovácií

Bratislava 21. apríla (TASR) - Každý tretí rodinný dom jeho majitelia v posledných dvoch rokoch obnovovali. Hlavným dôvodom bola snaha znížiť náklady na energie. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre združenie Budovy pre budúcnosť (BPB) začiatkom tohto roka uskutočnila agentúra Focus. Informovala o tom riaditeľka BPB Katarína Nikodemová.



„Pre majiteľov rodinných domov bola najväčšou motiváciou investovať do renovácie práve budúca úspora na energiách. Ako dôvod svojho rozhodnutia to uviedlo 52 % opýtaných. Až za tým je havarijný technický stav domu, ten uviedlo 31 % ľudí,“ uviedla Nikodemová.



Doplnila, že majiteľov budov brzdí pri obnove nedostatok financií. Vyše polovica (59 %) opýtaných uviedla, že sa nechystá renovovať dom komplexne, ale len niektoré jeho časti. Zvyšok síce plánuje komplexnú renováciu, avšak uskutočniť ju chce po častiach.



Podľa združenia najsilnejším argumentom, prečo ľudia nechcú pristúpiť ku komplexnej obnove domu, je nedostatok financií spojený s neochotou zadlžovať sa a nevyhovujúce podmienky bánk. Záujem o obnovu domov je pritom podľa platformy obrovský.



Podľa prieskumu dve tretiny vlastníkov starších rodinných domov plánujú uskutočniť nejaký typ obnovy na svojom dome v nasledujúcich piatich rokoch, pričom 40 % to plánuje už v najbližších dvoch rokoch. V roku 2023 plánovalo obnovu v najbližších dvoch rokoch 28 % respondentov.



Prieskum tiež ukázal, že majitelia majú záujem meniť aj spôsob vykurovania svojich domácností. Takmer 40 % opýtaných, čo je približne 380.000 domácností, by v prípade dostupných finančných prostriedkov alebo štátnej dotácie prešlo na tepelné čerpadlo. Ide o nárast oproti roku 2023, keď túto zmenu plánovalo 25 % vlastníkov rodinných domov. Naopak, podľa BPB klesol záujem o plynové kotly.



„Tieto dáta len potvrdzujú potrebu pokračovať v dotačnom programe Obnov dom či Zelená domácnostiam a navyšovať v ňom míňajúce sa prostriedky,“ doplnil analytik BPB Richard Paksi.



Reprezentatívny prieskum uskutočnila agentúra Focus vo februári 2025 na vzorke 1015 respondentov.