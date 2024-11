Budovy pre budúcnosť: Vláda by kvôli energiám mala riešiť obnovu budov

Bratislava 18. novembra (TASR) - Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) oceňuje snahu vlády zmierniť dopady vysokých cien energií na Slovensku. Upozorňuje, že plošná energetická pomoc je krátkodobé riešenie, ktoré zaťažuje štátny rozpočet a nevytvára podmienky na dlhodobé zníženie nákladov. Namiesto toho BPB navrhuje adresnú pomoc zraniteľným skupinám a masívne investície do renovácie budov, ktoré prinesú trvalé úspory a oživia stavebníctvo. Uviedla to Katarína Nikodemová, riaditeľka BPB v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica na nedeľnom (17. 11.) výročnom sneme strany Smer-SD.



Platforma upozornila, že jedným z najefektívnejších spôsobov boja proti vysokým cenám za energie je zvyšovanie energetickej efektívnosti budov. Investície do renovácie a zateplenia môžu výrazne znížiť spotrebu energií, čím sa znížia aj náklady domácností na vykurovanie. Aj relatívne jednoduché čiastkové opatrenia obnovy budov dokážu znížiť spotrebu energie tak, že domácnosť nepocíti ani 30-percentné zvýšenie ceny zemného plynu či tepla.



"Plošné dotácie iba odsúvajú problém a síce krátkodobo pomáhajú, ale neriešia podstatu problému - vysokú energetickú náročnosť slovenských budov. Realizácia úsporných opatrení ako je zateplenie, výmena okien či inštalácia obnoviteľných zdrojov energie prináša vlastníkom budov dlhodobé zníženie účtov za energie," zdôraznila Nikodemová.



"Dlhodobé plošné cenové stropy prakticky dotujú nadspotrebu a pri potrebe konsolidácie verejných financií sú v takejto miere do budúcna neudržateľné. Jednorazové investície do úsporných opatrení, ako je zateplenie, výmena okien či modernizácia vykurovania, zabezpečujú kontinuálne zníženie výdavkov na energie každý ďalší rok, zatiaľ čo náklady na cenové stropy predstavujú každoročný výdavok pre štátny rozpočet," doplnil Richard Paksi, analytik platformy BPB.



Platforma Budovy pre budúcnosť je najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku. Prostredníctvom svojich ôsmich členských organizácií reprezentujú Budovy pre budúcnosť takmer 1060 subjektov aktívnych v oblasti stavebníctva a zvyšovania energetickej efektívnosti.