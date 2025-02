Odborníčka: Cieľom podvodných súťaží je získať údaje o karte

Bratislava 6. februára (TASR) - Spotrebitelia sa často stávajú obeťami rôznych podvodných súťaží. Cieľom podvodníkov je v tomto prípade získať údaje o platobnej karte alebo prístupové práva do elektronického bankovníctva. Upozornila na to právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvia Ďatelinková.



"Stretnúť sa s nimi môžete napríklad na sociálnych sieťach, kde vás podvodníci cielenou reklamou lákajú na rôzne atraktívne súťaže. Sľubujú lákavé výhry, pričom neváhajú zneužívať mená na trhu etablovaných spoločností. Prípadne ste priamo podvodníkom oslovený, že ste výhercom súťaže, hoci ste sa do nijakej súťaže nezapojili," priblížila odborníčka.



Podvodníci pritom využívajú rôzne postupy. "Môže to byť napríklad žiadosť o poskytnutie údajov o platobnej karte pod zámienkou pripísania výhry či odoslania balíka s výhrou, ale aj žiadosť o vyplnenie podvodného odkazu, na ktorý vás podvodník sám nasmeruje, a ktorým sa máte do súťaže prihlásiť. V rámci toho od vás požaduje vyplniť či už údaje o platobnej karte, alebo prístupové práva do elektronického bankovníctva," vysvetlila Ďatelinková.



Zdôraznila, že k doručeniu výhry vyhlasovateľ súťaže nepotrebuje údaje o platobnej karte ani prístupové práva do internetbankingu. Tieto údaje by preto človek nemal nikomu poskytnúť. "Skontrolujte si správnosť URL adresy webovej stránky, na ktorej sa nachádzate. Vždy si tiež overte, kým bola predmetná súťaž vyhlásená a či ide o spoločnosť, pod ktorou zverejnená súťaž prebieha. Prejdite si aj históriu príspevkov vyhlasovateľa súťaže, väčšina podvodných stránok obsahuje pomerne málo príspevkov alebo nesprávne údaje o spoločnosti, ktorej meno podvodníci zneužívajú," doplnila právnička.